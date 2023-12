Le PSG veut recruter en D2 anglaise, c’est trop cher

Sur le point de s’engager avec le Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo n’était pas la priorité de la direction francilienne. Avant d’opter pour le jeune Brésilien, le président Nasser Al-Khelaïfi négociait avec Leeds United pour son défenseur central Pascal Struijk. Les discussions n’ont pas abouti à un accord mais le club de la capitale n’a pas dit son dernier mot.

Le Paris Saint-Germain prépare l’avenir. Ce vendredi, le champion de France en titre s’apprête à accueillir les Brésiliens Gabriel Moscardo (18 ans) et Lucas Beraldo (20 ans), deux jeunes talents plutôt destinés à briller dans les saisons à venir. Leur profil a apparemment tapé dans l’œil du conseiller sportif Luis Campos, qui avait néanmoins une autre priorité en ce qui concerne la charnière centrale.

