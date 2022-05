Le PSG veut le virer, Neymar se marre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la prolongation signée l’année dernière, Neymar serait presque devenu indésirable au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale n’est pas contre un départ du Brésilien. Sauf que le meneur de jeu compte bien profiter de son bail au moins jusqu’en 2025.

Cette saison, Neymar n’a pas seulement perdu du crédit auprès des supporters du Paris Saint-Germain. Au sein de la direction aussi, on s’interroge sur l’avenir du Brésilien. Ses blessures à répétition, son hygiène de vie discutable et ses performances irrégulières, pour ne pas dire décevantes, alimentent la réflexion des dirigeants. Résultat, le journal L’Equipe nous apprend que le club francilien ouvre la porte au départ de Neymar.

Neymar répond aux rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter le PSG 👀 pic.twitter.com/dTlg4QpxFw — Oh My Goal - France (@ohmygoal_fr) May 25, 2022

Une éventuelle offre concrète pour l’ancien joueur du FC Barcelone serait en effet étudiée si les conditions étaient satisfaisantes. A croire que le joueur le plus cher de l’histoire (222 millions d’euros) n’est pas jugé indispensable au nouveau cycle espéré. Seulement voilà, plusieurs éléments devraient empêcher le départ de Neymar, à commencer par la volonté du principal intéressé. « C'est très vrai de mon côté que je veux rester (au PSG), a confié l’international auriverde à Oh My Goal. Après, personne ne m'a rien dit... Mais de mon côté, c'est clair que je veux rester. »

Il faut dire que Neymar a signé l’an dernier un contrat jusqu’en 2025, avec une année supplémentaire en option. C’est pourquoi la star se moquait des sifflets du Parc des Princes. « J'ai encore un contrat de trois ans, alors arrêtez ou vous devrez reprendre votre souffle », lançait-il aux supporters parisiens. De toute façon, le milieu offensif de 30 ans refusera de s’exiler. Et ne voit que Newcastle se renseigner sur sa situation en Europe, un intérêt à sens unique.

Le PSG n’a rien dit à Neymar

Son entourage confirme donc la tendance. « Personne ne nous a contactés pour nous dire que Neymar était sur le marché, répond un proche du joueur à L’Equipe. On nous a mis la pression pour prolonger l'année dernière. On a prolongé. On a encore plusieurs années de contrat. C'est tout ce que l'on sait. » Le Paris Saint-Germain aura donc du mal à priver Neymar de son salaire annuel brut à plus de 4 millions d’euros.