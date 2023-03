Le PSG veut le virer, Neymar répond !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Blessé à la cheville, Neymar va se faire opérer. Le meneur de jeu du PSG ne jouera plus cette saison et dès lors une question se pose : va-t-il reporter un jour le maillot de Paris ? Un réel doute existe à ce sujet.

Sorti sur blessure contre Lille le 19 février dernier, Neymar ne jouera plus de la saison. En effet, le Paris Saint-Germain a annoncé en début de semaine que le Brésilien allait se faire opérer, entraînant une indisponibilité comprise entre 3 et 4 mois. Pour beaucoup de supporters, assez critiques avec Neymar depuis plusieurs mois, son absence n’est pas un coup si dur que cela car le duo composé de Lionel Messi et de Kylian Mbappé a prouvé lors des derniers matchs qu’il pouvait briller en l’absence de l’international auriverde. Un avis partagé par Daniel Riolo, qui ne cesse de clamer dans l’After Foot sur RMC que le PSG joue mieux sans Neymar et que par conséquent, l’absence longue durée du Brésilien n’est pas un coup si dur pour le club de la capitale française.

Daniel Riolo acte le départ de Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Sur son compte Twitter, le journaliste a par ailleurs livré une information croustillante comme il en a l’habitude sur l’avenir de Neymar. Et pour le journaliste de RMC, il est fort probable que le n°10 du PSG ait disputé le 19 février dernier son ultime match avec le Paris Saint-Germain. « Le match contre Lille était donc la dernière apparition de Neymar avec le maillot du PSG …. Forte probabilité… » a publié Daniel Riolo, dont la publication a logiquement fait réagir de nombreux supporters du club parisien, dont certains sont néanmoins dubitatifs. Et pour cause, Neymar perçoit un salaire XXL au PSG estimé à 35 millions annuels, avec un contrat courant jusqu’en 2027. Dès lors, on peut légitimement se demander comment Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar vont s’y prendre pour se séparer de Neymar. Des interrogations partagées dans L’Equipe ce mardi.

Sous contrat jusqu'en 2027, Neymar veut rester au PSG

En effet, le quotidien national affirme que Neymar se sent bien au PSG et n’a aucunement l’intention de faire ses valises lors du prochain mercato. Sous contrat avec le club parisien jusqu’en juin 2027, l’international brésilien souhaite rester, même si Luis Campos lui a signifié l’été dernier qu’il était favorable à son départ. « Si certains ont tendance à penser que Paris est meilleur sans lui, ce que certains chiffres accréditent, son absence va limiter les choix offensifs du staff et les possibilités de rotation » note par ailleurs le quotidien national, loin de se réjouir de son côté de l’absence d’un Neymar qui, malgré son absence, n’a pas fini de faire parler de lui. Mais plutôt dans la rubrique mercato, où les rumeurs risquent de défiler jusqu’à cet été alors que dernièrement, un intérêt très sérieux de Chelsea a été évoqué. Cela tombe bien, le club londonien est sans doute l’un des seuls en Europe à pouvoir assumer le salaire pharaonique de Neymar. Mais le Brésilien aura de toute façon le dernier mot, et s'il n'entend pas quitter Paris, il sera quasiment impossible pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos de le déloger. En tout cas, le PSG sait à quoi s'en tenir avec cette volonté de l'ancienne pépite de Santos de rester en France.