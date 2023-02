Le PSG vendu, le Qatar préfère Manchester United !

Dans : PSG.

Durant le Mondial, Nasser Al-Khelaifi avait évoqué la venue dans le capital du PSG d'un investisseur extérieur. Mais, au moment où l'on parle de l'intérêt de l'émir du Qatar pour Manchester United, tout pourrait changer.

Le 21 novembre dernier, alors que le Mondial venait tout juste de débuter à Doha, le président du Paris Saint-Germain faisait une annonce fracassante à TalkSport, un célèbre média anglais. « Nous avons reçu différentes offres de rachat. C'est une bonne affaire, une affaire fantastique. Si nous avons reçu, une offre de rachat de 4 milliards ? De plus de 4 milliards, oui, bien sûr. Mais nous n'allons pas vendre le PSG. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait », avait expliqué, sans détour, Nasser Al-Khelaifi. Une petite phrase qui ne laissait pas envisager un désengagement total de Qatar Sports Investments du club de la capitale. Mais depuis quelques jours, différents médias anglais évoquent l’intérêt de Tamim ben Hamad Al Thani pour Manchester United, un club légendaire dont la famille Glazer envisage de se débarrasser. Et c’est là que l’avenir du PSG pourrait prendre une autre tournure à en croire Damien Degorre, journaliste de l’Equipe.

L’UEFA ne peut pas laisser le Qatar tout faire

Sur le papier, les choses sont claires, Qatar Sports Investments ne peut pas racheter directement Manchester United et ainsi posséder deux clubs appelés à s’affronter en Ligue des champions. D’autant plus que si Nasser Al-Khelaifi a rendu un grand service au président de l’UEFA dans l’affaire de la Super League, Aleksander Ceferin sait que ses opposants l’attendent au tournant s’il se montre trop souple avec Doha. Autre solution évoquée dans les médias anglais pour permettre à Tamim ben Hamad Al Thani de posséder le PSG et Manchester United, la création d’une nouvelle société, Qatar Investment Authority. C’est QIA et non QSI qui pourrait acheter les Red Devils, et ainsi éviter les foudres de l’UEFA. Cependant, le montage serait un peu grossier, et le journaliste du quotidien sportif voit lui l’émir du Qatar prendre une décision radicale.

Evoquant ce possible rachat de Manchester United par Doha, Damien Degorre estime que pour ne pas craindre la foudre européenne, l’émir et Nasser Al-Khelaifi pourraient tout simplement vendre le PSG aux fameux investisseurs prêts à mettre 4 milliards, comme cela a été évoqué par le président parisien. « Sauf à ce que le PSG devienne un club satellite de Manchester United, la loi ne permettra pas ce rachat. QSI, QIA, c’est le même propriétaire, s’il y a des enquêtes, des plaintes déposées par les adversaires, ça ne passera pas ou alors ils sont blindés juridiquement. Je trouve cela inquiétant pour Paris, parce que cela peut vouloir dire le désengagement du Qatar vis-à-vis du Paris Saint-Germain à plus ou moins moyen terme », a prévenu le journaliste du quotidien, lequel ne serait pas si étonné que cela que l’achat de Manchester United justifie une telle bombe.

Car si QSI a pris des parts dans le club portugais de Braga, et pas racheté l'équipe en totalité, c'est justement pour ne pas risquer d'être sanctionné par l'UEFA. Autrement dit, on voit mal, les dirigeants qataris utiliser un tour de magie juridique pour être aux commandes en même temps du Paris Saint-Germain et Manchester United, d'où le scénario d'une vente des champions de France à un investisseur privé. Et si certains supporters du PSG craignent ce scénario d'une cession par Qatar Sports Investments, d'autres se demandent si finalement ce ne serait pas un mal pour un bien, estimant que depuis deux ou trois ans, le club de la capitale n'est plus vraiment celui qu'ils aiment. Les cas Lionel Messi, Neymar, pour ne citer qu'eux, focalisant les critiques, surtout après la défaite à Marseille, laquelle a provoqué un vrai séisme chez les fans parisiens dont certains veulent désormais en découdre avec leurs dirigeants.