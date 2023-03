Le PSG va secouer ses jeunes, les larmes vont couler

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'Île de France est un formidable vivier sur lequel s'appuie parfois le PSG pour son centre de formation. Toutefois, le club parisien ne fait pas toujours confiance à ses pépites. Cela ne va pas s'arranger puisqu'il compte réduire le nombre de contrats professionnels offerts.

Dur dur d'être un jeune au PSG. Depuis l'arrivée de QSI en 2011, les stars se sont succédées dans la capitale et ont occupé une place toujours plus importante au sein du club parisien. Les Lionel Messi, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Ramos ou encore Angel Di Maria n'ont pas facilité la tâche des titi parisiens pour s'imposer dans l'équipe professionnelle. C'est ainsi que le PSG a du rapidement lâcher plusieurs éléments qu'il avait formés, parfois en le regrettant amèrement. Kingsley Coman et Christopher Nkunku ne diront pas le contraire. Tous les observateurs se rejoignent pour dire que le PSG pourrait aligner une équipe compétitive avec le vivier francilien.

Le PSG bientôt plus exigeant pour les contrats pro

Si le PSG s'appuie beaucoup sur ses jeunes avec une équipe très performante en Youth League cette saison, il ne veut pas leur donner plus de place chez les pros. Interrogé par RMC Sport dans le cadre du podcast Scouting, le directeur adjoint du centre de formation du PSG Yohan Cabaye a révélé la stratégie future des Parisiens. Alors que son nouveau centre de formation de Poissy sortira bientôt de terre, le club parisien ne compte pas produire plus de joueurs. Au contraire, la priorité sera à la qualité des éléments formés avec un nombre de contrats professionnels offerts en forte baisse.

« Il y a une volonté de changer la vision. Il y a une volonté de réduire les contrats pros pour faire plus dans la qualité. On essaie de toujours s'améliorer et d'avoir certains leviers motivationnels pour les joueurs. C'est vrai que c'est délicat d'aller chercher les choses et je ne leur cherche pas d'excuses. Mais quand tout vient facilement, qu'est-ce qu'on peut leur demander après ? C'est difficile après de leur demander le comportement qu'il faut, l'attitude par rapport à ça. Il y a des joueurs pour qui c'est naturel, qui avancent très vite en terme d'attitude et de discipline. De notre côté, par rapport à notre stratégie future, on doit faire en sorte que le contrat professionnel soit vraiment quelque chose de fort dans la formation. J'ai eu l'impression qu'il a été un peu désacralisé », s'est justifié Cabaye. Autant dire que le PSG ne veut que de vrais cracks pour faire progresser son noyau, à l'image d'un Warren Zaire-Emery (17 ans) cette saison. Cependant, les Parisiens ne devront pas se louper dans leur détection sous peine de laisser encore partir des talents à la concurrence française et européenne.