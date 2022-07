Le PSG va s'offrir une pépite au Venezuela

Le dernier tournoi Maurice-Revello (ex-tournoi de Toulon) a mis en lumière le Venezuela et son milieu de 19 ans, Telasco Segovia. Elu meilleur joueur du tournoi, il devrait quitter son championnat national pour aller en Europe. Le PSG semble être sa future destination.

Le tournoi Maurice-Revello, aussi appelé avant tournoi de Toulon, est une vraie pépinière de talents. Ce tournoi invite chaque année des sélections du monde entier, avec des moins de 19 ans ou des moins de 20 ans. Le cru 2022 aura consacré l'Equipe de France du Bordelais Sekou Mara. Meilleur buteur de la compétition, il n'a pas été élu meilleur joueur. La faute au milieu offensif de l'équipe finaliste vénézuélienne, Telasco Segovia. Le jeune homme de 19 ans a séduit le public français avec notamment un but en finale et une maîtrise technique très intéressante au fil des rencontres.

Telasco Segovia ne devrait pas rester très longtemps dans son pays, au sein du Deportivo Lara. En effet, celui qui est déjà international avec l'équipe A du Venezuela est convoité en Europe. La presse locale évoque un engagement de cinq ans pour Segovia avec un gros club européen. Lequel serait...le PSG.

❗️19-year old Telasco Segovia, Venezuelan brightest prospect & 2022’s @TournoiMRevello best player has reportedly signed for PSG, according to journalist @FrankReyesVZ. 🇻🇪🚨 pic.twitter.com/YGyoYV873g