Le PSG va récupérer Michut et perdre 5 millions d'euros

Par Eric Bethsy

Prêté à Sunderland cet été, Edouard Michut vit une adaptation difficile en Angleterre. Le milieu offensif sous contrat avec le Paris Saint-Germain ne compte toujours aucune titularisation en deuxième division anglaise. A ce rythme, l’option d’achat ne sera pas levée.

Les joueurs prêtés par le Paris Saint-Germain ne sont pas en réussite. A l’image de Leandro Paredes à la Juventus Turin, ou de Georginio Wijnaldum qui s’était rapidement blessé à la Roma, Edouard Michut vit un passage compliqué du côté de Sunderland. Le milieu offensif de 19 ans, parfois envoyé avec la réserve, n’a toujours pas débuté un seul match avec l’équipe première qui évolue en deuxième division anglaise.

En cause selon le journaliste Matty Hewitt, des pépins physiques, mais pas seulement. « Il s'est blessé à plusieurs reprises, ce qui signifie qu'il n'a pas encore participé à une série de matchs, a expliqué le spécialiste du Chronicle à Culture PSG. Les débuts ont été difficiles pour lui. Le Championship est un championnat extrêmement compétitif et Michut n'a pas montré assez de choses dans les matchs que j'ai vus, pour légitimer une titularisation. » Autant dire qu’à ce rythme, Sunderland ne lèvera pas l’option d’achat de son prêt fixée à cinq millions d’euros.

Michut n’est pas une bonne affaire

« Comme l’on sait très peu de choses sur les finances du propriétaire Kyril Louis-Dreyfus, il est difficile de se prononcer. Après avoir passé quatre ans dans la troisième division du football anglais, il serait surprenant de voir le club dépenser cette somme pour un joueur qui n'a été rien de plus qu'un joueur marginal jusqu'à présent, a imaginé le journaliste. Tout cela pourrait changer s'il a un bon parcours dans l'équipe et s'il est performant. Mais pour l’heure, d'après ce que j'ai vu, je ne pense pas qu’il soit vraiment perçu comme une bonne affaire. Je serai heureux d’avoir tort au fur et à mesure que la saison avance ! » A priori, le PSG peut s’attendre à son retour l’été prochain.