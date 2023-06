Le PSG va payer 130 millions pour Osimhen ‍!

En quête d'un grand attaquant, le Paris Saint-Germain sait qu'il faudra faire un gros effort financier. Nasser Al-Khelaifi connaît la musique au mercato, et le président qatari du PSG est désormais prêt à dire oui.

Les champions de France sont en vacances, mais le moins que l'on puisse dire est que le PSG réussit toujours à faire parler de lui. Cette semaine, il y a d'abord eu la crise provoquée par Kylian Mbappé, puis celle engendrée par l'échec des négociations avec Julian Nagelsmann. Pendant ce temps-là, Luis Campos doit tenter de renforcer l'équipe qui sera mise à la disposition du futur entraîneur. Le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi doit notamment se pencher sur le dossier de l'attaquant de classe mondiale qui a parfois fait défaut en l'absence de Neymar durant la deuxième partie de saison. Des pistes ont bien été évoquées ces dernières semaines, mais ce samedi, Fabrizio Romano entre dans la danse. Le spécialiste italien du mercato n'a pas encore lancé son célèbre « here we go », mais il donne tout de même une grosse tendance.

◉ Osimhen higher than Kolo Muani on PSG list;



◉ Man Utd and Arsenal to bid again for Mount & Havertz;



◉ Liverpool monitoring Barella — no way for £50m;



◉ Bayern serious on Walker deal;



◉ No Chelsea approach for Lautaro, Caicedo bid next week.



🎥 https://t.co/EPNgTAUPJ5 pic.twitter.com/F7PbcoLqOK