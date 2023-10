Le PSG va miser 70 ME sur ce choix numéro 1

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un an après avoir recruté Lucas Hernandez en provenance du Bayern, le PSG s’est fixé un objectif colossal pour le prochain mercato estival. Celui de recruter Théo Hernandez, qui fait les beaux jours de l’AC Milan.

Le défi est immense pour le Paris Saint-Germain mais le Qatar a prouvé plus d’une fois qu’il était capable de tous les exploits sur le marché des transferts. Un an après avoir arraché Lucas Hernandez au Bayern Munich, le champion de France en titre rêve de s’offrir son frère Théo lors du mercato estival de 2024. Titulaire indiscutable avec l’AC Milan ainsi que sous les couleurs de l’Equipe de France, le latéral ultra-offensif de 26 ans est une priorité du Qatar, selon les informations relayées par le site Milan Live.

Des informations qui confirment celles parues la semaine dernière dans la presse italienne et qui font état d’un intérêt très concret de la part du PSG pour le frère de Lucas. Sous contrat avec le club lombard jusqu’en juin 2026, le natif de Marseille ne sera pas facile à déloger de l’AC Milan. Et pour cause, Théo Hernandez fait partie des capitaines de Stefano Pioli et s’est imposé au fil des années comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. En toute logique, Milan se montrera donc très gourmand pour un éventuel transfert de son joueur. Le média évoque un prix de 70 millions d’euros qui sera exigé au PSG l’été prochain en cas d’offensive sur Théo Hernandez.

Théo Hernandez au PSG pour 70 millions d'euros cet été ?

Tandis que Lucas peut jouer en défense sans problème, comme il l’a fait avec l’Equipe de France contre les Pays-Bas la semaine dernière, l’idée de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi est de réunir les deux frères afin de faire évoluer Lucas en charnière et Théo sur le côté gauche. Une piste d’autant plus validée qu’à ce poste, Nuno Mendes est blessé de longue date et semble loin d’en avoir fini avec ses pépins physiques. Le PSG semble prêt à investir massivement pour recruter Théo Hernandez et le prix affiché par l’AC Milan ne sera pas un problème trop important. Le tout est maintenant de savoir si le joueur aux 20 sélections (2 buts) en Equipe de France sera partant pour rejoindre son frère ainé dans la capitale française.