Le PSG va gagner le Mondial au Qatar, vive la MNM

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si certains en doutaient encore, le Brésil est grand favori de la coupe du monde 2022 qui débute dans une semaine. Une dernière étude donne des chiffres précis concernant aussi le joueur attendu comme le meilleur au Qatar. Le trio offensif du PSG domine les votes.

Après près de 20 ans de domination européenne en coupe du monde, 2022 apparaît comme l'année de la renaissance du Brésil. Après le Japon en 2002, le Qatar semble la terre promise pour voir la Seleçao soulever la coupe du monde pour la sixième fois de l'histoire. Il faut dire que l'état de forme, les résultats en qualifications et l'effectif brésilien impressionnent tous les observateurs. Le Brésil est bien le favori numéro un au titre mondial. Un dernier sondage réalisé par Reuters fait plus que confirmer ce constat.

Meilleure équipe, meilleurs joueur et gardien pour le Brésil

Selon les 135 spécialistes mondiaux de football interrogés, le Brésil est largement favori au titre mondial. 46% des votants voient le Brésil sacré, loin devant l'Argentine (15%) et le tenant du titre français (14%). L'étude va même plus loin et anticipe également quels seront les joueurs qui marqueront le tournoi. Ils sont brésiliens mais aussi parisiens.

OFFICIEL !



La liste du Brésil pour la Coupe du Monde ! 🇧🇷



✅ Dani Alves est sélectionné !



Vous pensez quoi de l’effectif ? 🤔 pic.twitter.com/CR3vNxRvSO — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 7, 2022

En effet, pour le titre de meilleur joueur du tournoi, un duo se dégage en tête. Neymar et Lionel Messi, vus à 24% chacun comme favoris pour dominer la compétition. Derrière eux, le troisième homme ne leur est pas inconnu. C'est Kylian Mbappé que 15% des interrogés voient être meilleur joueur de la coupe du monde 2022. Karim Benzema suit avec 10% et De Bruyne complète le top 5 (7%). Pour le meilleur gardien, il faut aussi regarder au Brésil. Alisson est tête du sondage avec 31% comme le Belge Thibaut Courtois et loin devant Hugo Lloris et Manuel Neuer (11% chacun). Des chiffres qui font rêver tout un pays mais confirment aussi que le PSG possède bien la meilleure armada offensive du monde.