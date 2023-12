Le PSG tombe sur la Real Sociedad, Luis Enrique est content

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le Paris Saint-Germain est fixé pour la suite de son aventure européenne et affrontera la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Luis Enrique se méfie de la formation espagnole.

Le PSG redoutait d'affronter un cador européen pour la phase à élimination directe et s'en sort finalement plutôt bien, face à l'adversaire le plus abordable parmi les premiers de groupes de la C1. Paris jouera le match aller au Parc des Princes, le 14 février. Luis Enrique s'est exprimé pour la première fois sur ce tirage au sort et se méfie des Basques. « Je suis content parce que j'avais très envie de rentrer en Espagne. On espérait retourner voir nos proches. On connaît très bien la Real Sociedad mais aussi leur entraîneur, leurs supporteurs et la ville qui est l'une des plus belles d'Espagne. Ils ont fini premiers de leur groupe devant l'Inter, finaliste. Ça va être un match très difficile pour nous » a déclaré l'entraîneur du PSG sur le site officiel du club de la capitale.