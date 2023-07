Le PSG tient son grand attaquant, ce sera Ekitike ‍!

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Auteur d’une première saison décevante avec le Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike montre un meilleur visage pendant la préparation estivale. L’attaquant parisien marque des points auprès de l’entraîneur Luis Enrique. D’autant que le club francilien peine à renforcer son effectif et à lui amener de la concurrence.

Mécontent de son groupe à ce stade du mercato, Luis Enrique a quand même quelques motifs de satisfaction. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain peut notamment se réjouir des bonnes performances d’Hugo Ekitike lors des matchs amicaux. Déjà buteur face au Havre (2-0) la semaine dernière, l’ancien joueur du Stade de Reims a ajouté un but et une passe décisive à son compteur contre le Cerezo Osaka (2-3) vendredi.

En l'absence de Kylian Mbappé, Hugo Ekitike marque des points pour s'imposer en pointe au PSG https://t.co/NgF103FzoO pic.twitter.com/A5nhIEFkP3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 29, 2023

L’avant-centre de 21 ans se montre à son avantage et marque des points inattendus. Hugo Ekitike avait effectivement déçu pour sa première saison au Paris Saint-Germain. Au-delà de ses prestations insuffisantes, son comportement était également pointé du doigt. Il n’était donc pas étonnant d’apprendre que la direction francilienne, après avoir payé les 35 millions d’euros de son transfert définitif, envisageait de le prêter.

Finalement, sa bonne forme du moment pourrait changer la donne, tout comme les circonstances qui lui sont actuellement favorables. Le Paris Saint-Germain a bien du mal à renforcer son secteur offensif. Selon L’Equipe, le champion de France pourrait se rabattre sur des cibles moins prestigieuses. De son côté, peu importe le calibre de ses futurs concurrents, Hugo Ekitike croit en ses chances et pense détenir une belle carte à jouer. D’autant que ses coéquipiers semblent le soutenir.

Soutenu par ses coéquipiers

« Hugo a fait un bon match vendredi avec un but et une passe décisive, a commenté le milieu Warren Zaïre-Emery. J'espère que ça continuera pour lui. On lui fait tous confiance, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles par rapport à sa saison dernière et on espère que ça ira mieux pour lui. C'est un très bon ami, j'aime bien comment il joue, sa façon d'être avec moi, je suis très content de jouer avec lui. » Après réflexion, le Paris Saint-Germain pourrait finir par abandonner l’idée de le prêter, ou de l’inclure dans une transaction.