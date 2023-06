Le PSG surpris, Galtier croule sous les offres

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Officiellement toujours l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier est proche de quitter le club de la capitale après une saison compliquée, marquée également par des affaires extra-sportives. Pourtant, le technicien français possède plusieurs offres pour se relancer.

À Paris, Christophe Galtier n'a pas franchement convaincu. Pourtant, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice y a remporté son deuxième titre de champion de France, après celui glané avec en 2021 avec le LOSC. Malgré les critiques, le Français a tout de même un CV solide et cela se ressent sur le marché des transferts. Galtier est pisté par plusieurs clubs, notamment Naples qui vient de se séparer de Luciano Spalletti après la victoire en Serie A. Les deux parties sont proches de parvenir à un accord. Il ne manque plus que le départ officiel de Galtier du PSG. Selon les informations d'Il Mattino, le tacticien de 56 ans n'a pas que Naples comme courtisans mais possède également des offres étrangères.

Galtier a la cote sur le marché des entraîneurs

Il Mattino (quotidien de Naples) : Christophe #Galtier toujours plus proche de rejoindre le #Napoli, possible salaire de 5M/an. Son agent a fait savoir qu’il avait également des offres du Qatar et de Premier League. pic.twitter.com/XhegABntBu — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 15, 2023

L'avocat et agent de Galtier, a confié au quotidien de Naples que l'ancien défenseur a également l'opportunité de rejoindre le Qatar avec l'équipe d'Al-Duhail mais qu'une équipe de Premier League est aussi intéressée par le Français. Une surprise tant Christophe Galtier est critiqué en France. Cela ne semble pas être le cas à l'étranger. Il Mattino rapporte même que Galtier pourrait toucher un salaire de 5 millions d'euros par an. De Laurentiis continue de négocier avec les représentants de l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Étienne pour un contrat de deux saisons plus une supplémentaire en option. De son côté, le PSG a plus de mal à trouver le remplaçant de Galtier même si Julian Nagelsmann est présenté comme l'option la plus sérieuse pour poser ses bagages à Paris. L'Allemand doit toutefois attendre le licenciement de Galtier avant de prendre ses fonctions au PSG. Naples patiente aussi pour finaliser l'arrivée de son nouvel entraîneur, vraisemblablement très convoité.