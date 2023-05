Le PSG sous le choc, Osimhen c’est 160 millions d’euros !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans le viseur de Luis Campos pour renforcer l’attaque du PSG lors du prochain mercato, Victor Osimhen ne sera pas bradé par Naples cet été.

Champion d’Italie avec Naples, Victor Osimhen sort d’une saison exceptionnelle avec 28 buts et 5 passes décisives. Meilleur buteur de Série A, l’ancien attaquant du LOSC, acheté par Naples pour 75 millions d’euros il y a trois ans, sera l’un des joueurs les plus convoités du prochain mercato. Il figure d’ores et déjà dans les radars du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich ou encore de plusieurs cadors de Premier League.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen (@victorosimhen9)

Luis Campos rêve de faire venir l’international nigérian au PSG, quatre ans après l’avoir recruté à Lille en provenance de Charleroi pour 22 millions d’euros à l’époque. A Paris, plusieurs renforts sont attendus en attaque. L’idée est de combler les probables départs de Neymar, Messi voire Ekitike et ainsi monter une attaque toute neuve autour de l’ovni Kylian Mbappé. Le plan du PSG est de recruter un avant-centre et un ailier pour former un nouveau trio avec le capitaine de l’Equipe de France et Victor Osimhen fait partie des cibles privilégiées.

Naples fixe le prix d'Osihmen à 160 ME

Néanmoins, selon les informations toutes fraiches du quotidien italien Il Matino, il ne sera pas simple pour le champion de France en titre de rafler la mise. Et pour cause, Aurelio De Laurentiis a fixé le prix de Victor Osimhen à 160 millions d’euros lors du prochain mercato. Une somme rondelette dont il ne sera pas si facile de s’accommoder pour le Paris SG en raison de l’UEFA et de la menace constante du fair-play financier. Reste maintenant à voir si Luis Campos parviendra à suffisamment dégraisser afin de s’offrir un renfort de cette envergure. De toute évidence, Osimhen apporterait énormément au PSG mais la question est de savoir si le club parisien sera en mesure de payer une telle somme pour l’avant-centre napolitain.