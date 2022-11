Le PSG seul sur Endrick, son clan panique

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le jeune brésilien Endrick semble être la future pépite du football mondial. A 16 ans, il exprime déjà son talent à Palmeiras et l'Europe lui fait les yeux doux. Maintenant, reste à payer sa clause de 60 millions d'euros pour l'obtenir. Le PSG n'est pas effrayé contrairement aux autres clubs.

L'avenir se prépare déjà maintenant pour les grands clubs européens. Alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland prennent seulement la succession de Messi et Ronaldo, un petit brésilien pourrait vite les rendre ringards aux yeux de ces équipes. A 16 ans, Endrick est un jeune homme pressé. Il a déjà débuté sa carrière avec Palmeiras, devenant ensuite le plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien. Ses dribbles et son efficacité devant le but n'ont pas fini de faire rêver les grosses écuries du vieux continent parmi lesquelles les deux grands d'Espagne Real et Barça mais aussi le PSG.

Le PSG discute avec Palmeiras pour Endrick

Ainsi, la presse espagnole évoquait récemment un possible transfert d'Endrick au Real Madrid. Une information démentie depuis par le père du joueur, lequel indiquait préférer attendre avant de se prononcer sur l'avenir de son fils. Cette fois-ci, il est sorti de sa réserve pour donner la tendance concernant une arrivée en Europe. Malgré les intérêts fournis des clubs européens, un seul est passé véritablement à l'action : le PSG. Les Parisiens sont déjà en discussions avec Palmeiras qui réclame 60 millions d'euros pour Endrick au moyen d'une clause libératoire.

Llegó propuesta del PSG⚽️🔥



Según @FabrizioRomano el PSG es el único equipo que abrió negociaciones por el juvenil brasileño Endrick.



“El PSG es el único club que abrió negociaciones con el Palmeiras con una propuesta oficial”, mencionó Douglas, padre del jugador.#FutbolRPC pic.twitter.com/jZGbT6oGzp — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 19, 2022

« La seule chose que nous savons c'est que, jusqu'à présent, le seul club qui est venu s'asseoir à la table des négociations avec Palmeiras est le PSG, les discussions se poursuivent. Nous attendons de voir ce qui va se passer avec les autres clubs, si un autre club va soumettre une quelconque proposition à Palmeiras », a t-il révélé sur la chaîne youtube du journaliste Jorge Nicola. Une bonne nouvelle pour le club parisien même si rien ne dit qu'Endrick veut réellement rejoindre Paris. De plus, le PSG devra attendre avant de faire venir le jeune crack. Ce dernier ne peut venir en Europe avant ses 18 ans, soit juillet 2024. En attendant, la seule chose à faire est de donner l'argent réclamé par son club formateur. Pas un problème pour le PSG, lequel voudra conclure au plus vite ce dossier pour ne pas laisser filer le possible successeur de Neymar au sein de son effectif.