Le PSG s'oppose à cet échange historique

Le Paris Saint-Germain reste discret concernant ses intentions lors de ce mercato d'hiver. Mais les champions de France ont un oeil sur un joueur bien précis, et les dirigeants parisiens sont déjà entrés en action.

C'est LE sujet qui agite toute l'Angleterre depuis plusieurs jours, où va pouvoir rebondir Marcus Rashford, Manchester United ne comptant plus sur lui, Ruben Amorim ayant ostensiblement laissé l'attaquant anglais sur la touche lors du récent naufrage contre Newcastle à Old Trafford. Trois hypothèses existent à l'entame du mercato d'hiver et ce vendredi, les médias anglais les exposent, confirmant ainsi au passage que c'était le grand flou du côté mancunien actuellement.

Selon TeamTalk, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund sont très intéressés par Marcus Rashford, et les deux clubs attendent d'en savoir plus sur la situation de l'international anglais, lequel a encore trois ans et demi de contrat avec Manchester United. Dans le même temps, le Sun affirme que les dirigeants des Red Devils souhaitent, eux, faire un échange avec Naples, le club italien acceptant de laisser partir Victor Osimhen vers Manchester, tandis que Marcus Rashford, dans un deal qui serait très spectaculaire, ferait le chemin inverse.

Enfin, la dernière piste envoyait l'attaquant en Arabie Saoudite, les clubs de Saudi Pro League ayant les moyens de payer ce genre de transfert, et surtout le salaire de Marcus Rashford. Cependant, selon Fabrizio Romano, ce dernier a fermement repoussé l'idée d'aller joueur dans le championnat saoudien.

Autrement dit, à ce stade du mercato, il reste face à face l'option d'une signature au Paris Saint-Germain ou à Dortmund, ou à un échange avec Naples, même si cette possibilité semble peu compatible avec le désir d'Aurelio de Laurentiis de tirer le maximum d'argent d'un transfert de Victor Osimhen. On peut compter sur le PSG pour faire barrage à cet échange, d'autant plus que Paris a dans sa manche un certain Randal Kolo Muani dont le nom a aussi circulé du côté d'Old Trafford.