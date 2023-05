Le PSG s’acharne sur Messi, Kombouaré est choqué

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En raison d’un voyage non autorisé en Arabie Saoudite, Lionel Messi ne s’est pas présenté à l’entraînement du Paris Saint-Germain lundi. Son absence lui a valu une suspension de deux semaines et l’arrêt probable des discussions pour sa prolongation. Un traitement honteux pour l’entraîneur nantais Antoine Kombouaré.

Entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi, c’est sans doute terminé. Le meneur de jeu en fin de contrat discutait d’une prolongation avec ses dirigeants depuis plusieurs mois. Mais l’épisode de la semaine devrait le diriger vers la sortie. Pour rappel, l’Argentin, attendu à l’entraînement lundi, s’est rendu en Arabie Saoudite pour un partenariat personnel sans l’accord de ses supérieurs. Le club de la capitale lui a donc infligé une suspension de deux semaines.

🗣 Antoine Kombouaré "si j'avais Messi, je lui dirais de rester devant, de ne jamais défendre. Moi j’aurais envie de le voir s’amuser et briller. C'est mon avis, celui d’un passionné. On tombe sur un mec... C'est honteux. On ne touche pas à Messi. Je parle français ou pas ?" — RMC Sport (@RMCsport) May 5, 2023

Un traitement choquant pour l’entraîneur nantais Antoine Kombouaré qui, malgré la situation périlleuse de son équipe en Ligue 1, a pris le temps de défendre la Pulga en conférence de presse. « Sans déconner, en ce moment vous pensez que j'ai envie de répondre et de penser à ça ? Il y a juste un truc. Ce qui m'embête, c'est que c'est un lynchage aujourd'hui, a regretté le coach des Canaris. Moi ça m'énerve. Moi j'ai toujours dit : on ne touche pas à Messi, quoi qu'il fasse. Je suis passionné, j'aime le joueur. »

« Il va partir, c’est tant mieux »

« Quand j'entends des mecs dire qu'il ne court pas sur le terrain, moi j'en ai rien à foutre. Si j'avais Messi, je lui dirais de rester devant et de ne jamais défendre. C'est mon avis. On tombe sur un mec... C'est honteux. On ne touche pas à Messi. Je parle français ou pas ? On ne touche pas à Messi ! Il va repartir, c'est tant mieux, je suis super content. On ne le mérite pas. C'est le problème du PSG, pas le mien. Moi j'adore Messi. On ne touche pas à Messi, vous comprenez ? Merci Messi ! Moi je paye pour aller le voir jouer au foot », a conclu l’ancien technicien du Paris Saint-Germain, en désaccord avec ses ex-dirigeants.