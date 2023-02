Le PSG rôde, Naples tremble pour Kvaratskhelia

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Grande révélation de la saison en Italie, Khvicha Kvaratskhelia possède une sacrée cote sur le marché des transferts. Plusieurs clubs européens comme le Paris Saint-Germain s’intéressent au Géorgien pour l’été prochain. Mais Naples ne compte pas laisser filer son ailier un an après sa signature.

Totalement méconnu à son arrivée l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia (22 ans) pourrait devenir l’une des attractions du prochain mercato. L’ailier de Naples réalise des débuts exceptionnels et n’est pas étranger au statut de leader de son équipe. Ses 11 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues ont forcément porté les Napolitains… et attiré l’attention sur le marché des transferts.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

Depuis plusieurs mois déjà, des rumeurs évoquent un intérêt de Manchester City, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, dont la puissance financière est bien connue de l’autre côté des Alpes. C’est sans doute la raison pour laquelle Naples s’active pour conserver son joueur. Le probable futur champion d’Italie tente effectivement de prolonger son ailier déjà sous contrat jusqu’en 2027. Ce qui passera sûrement par une nette revalorisation salariale.

Kvaratskhelia veut rester

Il s’agirait d’une juste récompense pour le Géorgien qui, selon son agent Mamuka Jugeli, n’a aucune envie de partir. « Il y a beaucoup d'intérêt de la part d'autres clubs, a confirmé l’intermédiaire à CalcioNapoli. Mais "Kvara" ne pense qu'à remporter le titre en Serie A et aux matchs du Napoli en Ligue des Champions. Il aime être à Naples. Il m'a dit qu'en Italie, au niveau football, il se voyait seulement à Naples. Il ne jouera jamais pour un autre club italien, mis à part le Napoli. Il se sent comme chez lui à Naples. »

Sauf rebondissement, un départ ne semble pas d’actualité pour l’ancien joueur du Dinamo Batoumi, recruté pour environ 10 millions d’euros l’été dernier. Même s’il suit les performances du Napolitain, le Paris Saint-Germain aura du mal à s’imposer sur ce dossier. Ce probable échec ne devrait pas interrompre les recherches du conseiller Luis Campos, toujours en quête d’un renfort pour le secteur offensif, surtout si le club essaye de se séparer de Neymar.