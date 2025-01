Le PSG revient négocier avec cette mega star européenne

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Joshua Kimmich fait partie des joueurs majeurs qui seront en fin de contrat en juin 2025. L'international allemand intéresse les meilleures formations européennes et le PSG est concerné.

Le PSG a fait fort ces derniers jours en recrutant Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. Le crack géorgien était désiré depuis de nombreuses semaines par Luis Enrique. Un Luis Enrique qui a ciblé d'autres joueurs pour venir compléter son effectif dans le futur. L'été prochain, tout porte à croire que le Paris Saint-Germain sera l'un des clubs à suivre sur le marché des transferts. La direction francilienne ne manque pas de moyens à investir, mais sera également à l'affût sur le marché des fins de contrat. Et cela tombe bien car Joshua Kimmich voit son bail prochainement expirer avec le Bayern Munich.

Kimmich et le PSG, rien n'est encore mort mais...

Selon les informations de Bild, le Paris Saint-Germain est toujours très intéressé à l'idée de récupérer le joueur bavarois. Le club de la capitale devra néanmoins se préparer à une énorme bataille pour avoir gain de cause dans ce dossier. La raison ? Le fait que le Bayern Munich ne désespère pas de le prolonger mais surtout que le Real Madrid, le Barça, Manchester City et Liverpool le veulent également. Si Paris ne devrait pas avoir de mal à lui donner un salaire important, le projet proposé fera la différence. On sait que Kimmich ne porte pas forcément la Ligue 1 dans son coeur et les efforts du PSG devront donc être conséquents. Reste à savoir donc si Luis Enrique voudra céder ou si, comme à son habitude, il demandera à sa direction de changer de cible si Kimmich n'est pas déterminé à rejoindre Paris.

Déjà, l'été dernier, le Paris Saint-Germain était chaud sur l'Allemand de 29 ans. Le Bayern avait finalement réussi à le convaincre de rester. Mais Kimmich est plus que jamais ouvert à un nouveau projet, surtout au vu des clubs dans le coup et de la faible considération qu'il estime recevoir de la part de son club ces derniers mois.