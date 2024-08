Kimmich rejette encore le PSG, ça devient offensant

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG insiste pour faire venir Joshua Kimmich et discute avec le Bayern Munich pour cela. Mais le joueur allemand ferme totalement la porte à une aventure à Paris, et ce n'est pas la première fois.

Un joueur polyvalent, expérimenté, capable de mettre du calme et de l’impact s’il le faut, Joshua Kimmich plait beaucoup au duo composé de Luis Enrique et de Luis Campos, qui avait déjà essayé de le faire venir sans succès en janvier 2024. L’international allemand a un profil apprécie, mais aussi une situation contractuelle qui intéresse puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich. De quoi le récupérer à un prix plus abordable, d’autant que le latéral droit reconverti au milieu de terrain sort d’une saison moyenne avec le club bavarois. De plus, il s’entendait très mal avec Thomas Tuchel. De quoi donner au PSG l’envie d’aller chercher un joueur estampillé Ligue des Champions.

Kimmich se voit partir libre du Bayern

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joshua Kimmich (@jok_32)

Mais outre le changement d’entraineur au Bayern, Joshua Kimmich ne semble pas du tout donner la moindre importance à l’intérêt du PSG. Le Parisien confirme ainsi que la volonté de l’Allemand est plutôt d’aller au bout de son contrat et de faire donc une dernière saison au Bayern, cela même si les deux clubs discutent à son sujet. Depuis la fin de l’Euro, le joueur a affiché son envie de continuer en Bavière sans même prolonger son contrat. Son dernier post sur Instagram le montrant tout sourire à la reprise en dit long. Et son rêve semble plus de rejoindre le FC Barcelone dans un an, où il est suivi de près par Hansi Flick. Le Real Madrid et Manchester City sont aussi en position d’attente pour juin 2025, et le joueur ne sera pas perturbé par les bruits de couloir puisqu’il n’a pas d’agent, et gère donc sa carrière en famille et avec un avocat pour les besoins contractuels.

De quoi faire dire au PSG, qui continue pourtant de discuter avec le Bayern, que les chances de le faire venir sont quasiment nulles. Même avec une grosse offre, Joshua Kimmich affiche sa préférence pour un an de plus en Allemagne, avant de s’envoler vers une destination qui ne devrait pas être la capitale française non plus.