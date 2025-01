Le PSG refuse de négocier avec Marcus Rashford

Totalement placardisé par Ruben Amorim à Manchester United, Marcus Rashford a de nouveau été cité comme proche du Paris Saint-Germain. Même si le PSG peut recruter un attaquant, ce ne sera pas celui des Red Devils.

Manchester United ne va pas bien, même si les Mancuniens ont rendu une belle copie dimanche à Anfield, après un 2-2 de toute beauté contre Liverpool. Une rencontre à laquelle Marcus Rashford n'a pas participé, l'attaquant de 27 ans étant officiellement souffrant, après avoir passé le match contre Newcastle sur le banc, et les trois précédents en dehors du groupe. La venue de Ruben Amorim aux commandes du club anglais n'a pas permis de relancer Rashford dont le départ est désormais acquis ou presque, alors qu'il a encore trois ans et demi de contrat avec Manchester United.

Face à cette situation, l'international des Three Lions a souvent été associé au Paris Saint-Germain et forcément, c'est encore le cas au moment où les champions de France ont toujours des soucis d'efficacité, comme on l'a encore vu dans le Trophée des champions. Cependant, journaliste anglais très bien informé, Jacques Talbot révèle que jamais le PSG n'a fait la moindre offre ou n'a pris le moindre contact concernant la possible venue de Marcus Rashford.

Been reiterated to me by club sources at PSG that they have absolutely no interest in Manchester United forward Marcus Rashford and never have done. Not down to money, wages or otherwise, it’s just not their profile and they find themselves baffled by the links every window.