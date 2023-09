Le PSG recalé, Marcus Thuram a été refroidi par Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Libre après la fin de son contrat au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram a choisi de signer à l’Inter Milan cet été. L’attaquant français a décliné la proposition du Paris Saint-Germain à cause du discours de l’entraîneur Luis Enrique et du conseiller football Luis Campos.

Avant d’entamer son recrutement estival, le Paris Saint-Germain s’était fixé un objectif clair. Le club de la capitale espérait franciser son vestiaire à travers les arrivées de plusieurs talents tricolores. On peut dire que le conseiller football Luis Campos a respecté la consigne puisque Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola ont renforcé le groupe, sachant que d’autres Français ont été courtisés.

Des demandes refusées par le PSG

C’est notamment le cas de Marcus Thuram qui représentait également une belle affaire. L’attaquant polyvalent s’était retrouvé libre sur le marché après la fin de son contrat au Borussia Mönchengladbach. Un temps annoncé proche de la capitale, le fils de Lilian Thuram a finalement décliné la proposition du Paris Saint-Germain après s’être entretenu avec deux décideurs.

Selon les informations du quotidien Le Parisien, Marcus Thuram souhaitait obtenir des garanties sportives. L’ancien joueur de Guingamp réclamait un temps de jeu important, ainsi que l’assurance d’évoluer au poste d’avant-centre, et pas sur un côté. Mais dans ses discussions avec Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique, l’international français n’a pas reçu les réponses attendues.

Le Paris Saint-Germain lui a indiqué qu’aucune recrue ne pouvait débarquer avec le statut de titulaire assuré. Et qu’il était impossible de lui promettre le poste d’attaquant axial. Peu rassuré, Marcus Thuram a logiquement choisi l’Inter Milan et n’a pas à regretter sa décision. Depuis le début de la saison, le frère du Niçois Khéphren Thuram évolue bien en pointe chez les Nerazzurri, dont l’entraîneur Simone Inzaghi l’a titularisé lors des trois premières journées de Serie A (1 but et 3 passes décisives).