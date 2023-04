Le PSG recadré, Mbappé avertit la France

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En désaccord avec l’utilisation de ses déclarations pour promouvoir la campagne d’abonnement, Kylian Mbappé s’en est pris au Paris Saint-Germain. L’attaquant français confirme que son droit à l’image représente un sujet important à ses yeux, comme il l’avait déjà indiqué à la Fédération Française de Football.

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, tout est rentré dans l’ordre selon Christophe Galtier. L’entraîneur parisien assure que les deux parties ont fini par s’entendre après le coup de gueule de l’attaquant. « Ce n’est pas le Kylian Saint-Germain », s’est plaint l’international français en découvrant la campagne d’abonnement du club, avec ses déclarations qu’il ne pensait pas destinées à cette vidéo. Mais ce n’était pas le seul message de Kylian Mbappé.

🎟️ Kylian Mbappé au centre de la campagne d’abonnement du @PSG_inside pour la saison 2023/2024.



Seuls les Titis, Nuno Mendes, les Ultras et… Jonathan Calderwood figurent sur cette vidéo. 😳



Le message a le mérite d’être clair.. pic.twitter.com/Hvsdwuc2AF — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) April 6, 2023

Sur le réseau social Instagram, l’ancien Monégasque a également rappelé sa lutte pour les droits à l’image. Le vice-champion du monde est effectivement entré en conflit avec la Fédération Française de Football pour un changement de la convention chez les Bleus. Une bataille validée par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

La ministre des Sports soutient Mbappé

« On ne sait plus totalement où l’on en est. En tout cas, que Kylian Mbappé, notre immense champion et nouveau capitaine, soit très sensible à cette question, c’est parfaitement compréhensible, a réagi la membre du gouvernement sur Europe 1. Et qu’il le soit sous l’angle de son droit à l’image individuel comme sur le plan de l’image collective lorsqu’il est en équipe de France. »

« Moi, c’est aussi un thème sur lequel j’ai pu m’entretenir avec le président de la FFF. On sait que cette renégociation de la convention, elle est un peu en souffrance depuis un certain temps, a rappelé la ministre. Le nouveau président (Philippe Diallo) s’est engagé à ce que l’affaire soit traitée avant le France-Grèce de juin prochain et on sait qu’il y a différents enjeux sur la durée de cette convention. » Kylian Mbappé s’est apparemment trouvé une alliée influente dans son combat.