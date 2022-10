Le PSG privé de Ligue des Champions par la MNM ?

Dans : PSG.

Mardi soir, la MNM composée de Messi, Neymar et Mbappé a fait le show avec le PSG en Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa.

Dans une forme resplendissante, les trois stars de l’attaque du Paris Saint-Germain ont fait le spectacle au Parc des Princes contre la défense à l’agonie du Maccabi Haïfa (7-2). Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont prouvé qu’ils pouvaient jouer ensemble malgré de supposées rivalités en interne. Cela étant, le PSG a concédé deux buts face au Maccabi Haïfa et c’est indiscutablement le point noir de la soirée selon Peter Schmeichel, consultant sur CBS Sports en Ligue des Champions. Au micro de la chaîne de télévision américaine, l’ancien gardien de la sélection danoise a estimé que c’est en grande partie à cause de Neymar, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi que le PSG était si friable défensivement. En outre, le père de l’actuel gardien de Nice Kasper Schmeichel a estimé que selon lui, Paris n’était pas en mesure de gagner la Ligue des Champions à cause du manque d’équilibre de l’équipe.

Mbappé, Neymar et Messi, un problème pour le PSG ?

« Les clubs qui ont remporté la Ligue des Champions ne prennent pas deux buts et ne se retrouvent pas à 4-2 quand ils devraient gagner 4-0. Le PSG doit marquer beaucoup de buts pour gagner les matchs et malheureusement, ce n’est pas toujours possible de marquer quatre, cinq ou six buts. Ils ne sont pas bons défensivement et selon moi, c’est en grande partie à cause de Messi, Neymar et Mbappé. Quand tu es au stade, tu vois à quel point ils ne participent pas du tout aux taches défensives. Les équipes comme le Bayern Munich, Manchester City et les autres ont 11 joueurs qui attaquent et 11 joueurs qui défendent. C’est le foot moderne, c’est ce dont les équipes ont besoin pour gagner. Si le PSG joue contre City ou le Real Madrid, ça va poser problème et ils risquent de se faire éliminer » a analysé le consultant de CBS Sports, pour qui la « MNM », si magique face au Maccabi Haïfa mardi soir, pourrait causer la perte du PSG en Ligue des Champions dans les grosses affiches.