Le PSG prête Cher Ndour pour 6 mois à Braga

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a officialisé ce lundi le prêt jusqu'à la fin de la saison de Cher Ndour au club portugais de Braga, où QSI est actionnaire.

« Le milieu de terrain Cher Ndour rejoint le SC Braga dans le cadre d’un prêt jusqu’au 30 juin 2024. Né à Brescia en Italie en 2004, Cher Ndour a d’abord intégré les centres de formation de Brescia (2009) puis de l’Atalanta Bergame (2013) avant de s’envoler en direction du Portugal en 2020 pour signer son premier contrat professionnel avec le Benfica Lisbonne.

Le milieu de terrain italo-sénégalais évolue alors avec la réserve du club lisboète, en Liga Portugal 2, devenant à 16 ans et 279 jours le plus jeune joueur à disputer une rencontre avec le Benfica B. En parallèle, il a participé à la victoire des U19 de la formation portugaise en UEFA Youth League en 2022, en inscrivant notamment un but en finale. Le 18 mars 2023, Cher Ndour fait ses débuts en équipe première lors d’un match face au Vitoria Guimarães, lui permettant de prendre part au sacre du Benfica Lisbonne en championnat. Capable de s’appuyer aussi bien sur son pied droit que sur son pied gauche, le puissant milieu de terrain (1m90) est également très habile sur le plan technique.

Au mois de juillet 2023, Cher Ndour remporte l’Euro U19 2023 à Malte avec la sélection italienne, inscrivant un but sur penalty en quatre matches disputés, et rejoint le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert. Il dispute ses premières minutes sous la tunique rouge & bleue à l’occasion d’une victoire face à l’Olympique Lyonnais (4-1) le 3 septembre 2023. À seulement 19 ans, Ndour inscrira son premier but avec le PSG face à l’US Revel (9-0) lors des 32e de finale de Coupe de France au mois de janvier 2024. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Cher pour sa deuxième partie de saison avec le SC Braga », précise le club de la capitale. Précision importante, Qatar Sports Investments possède 29,6% de Braga.