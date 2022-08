Le PSG prêt à sortir Varane d’une énorme galère ?

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, le PSG pourrait lâcher la piste Milan Skriniar et s’intéresse à Raphaël Varane.

Depuis le début du mercato estival, Luis Campos fait de Milan Skriniar sa piste privilégiée afin de renforcer la défense centrale du Paris Saint-Germain. Les négociations trainent néanmoins en longueur avec l’Inter Milan, à tel point que la tendance est maintenant de voir le Slovaque rester chez les Nerazzurri une saison supplémentaire. En toute logique, le PSG a activé des plans de secours et selon les informations de Todo Fichajes, le champion de France en titre est intéressé par la perspective de sortir Raphaël Varane du bourbier de Manchester United. Après une saison compliquée chez les Red Devils, le champion du monde 2018 ne semble pas parti sur de meilleures bases en 2022-2023 puisqu’il n’a pas les faveurs d’Erik ten Hag pour le moment.

Le PSG surveille la situation de Varane

Le média espagnol croit savoir que Manchester United n’est pas vendeur, malgré les difficultés de Raphaël Varane à s’imposer en Premier League. Les dirigeants mancuniens sont toujours convaincus que l’international français est l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste et qu’il finira par devenir le taulier des Red Devils, même si cela prend plus de temps que prévu. Reste que le Paris Saint-Germain est à l’affût, alors que l’entraîneur Christophe Galtier est un grand fan de l’ancien Lensois. En cas d’offre supérieure à 50 millions d’euros, Manchester United pourrait réfléchir, encore plus dans le cas où Raphaël Varane demanderait à partir, ce qui n’est pas le cas pour le moment. Nul doute que chez les supporters du PSG, cette piste fera en tout cas l’unanimité, Raphaël Varane ayant prouvé sous les couleurs du Real Madrid mais aussi avec l’Equipe de France qu’en forme et en confiance, il était indéniablement l’un des meilleurs joueurs à son poste. Au PSG, il retrouverait en plus celui avec qui il formait la défense la plus redoutable d’Europe, à savoir Sergio Ramos.