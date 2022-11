Le PSG prépare une très bonne surprise à Sergio Ramos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, Sergio Ramos va faire l’objet d’une offre de prolongation de la part du club parisien.

Auteur d’une saison blanche en 2021-2022, Sergio Ramos a repris du poil de la bête durant l’été et les pépins physiques sont désormais un vilain souvenir pour l’ex-capitaine du Real Madrid. Titulaire indiscutable aux yeux de Christophe Galtier depuis le début de la saison, l’international espagnol fait profiter le groupe parisien de son expérience, ce qui pourrait bien être précieux en Ligue des Champions malgré certaines limites affichées par Sergio Ramos sur quelques gros matchs. En dépit d'un déficit de vitesse, l’ancien taulier de la Roja est très apprécié au sein du Paris Saint-Germain, raison pour laquelle le champion de France en titre souhaite tout mettre en œuvre pour boucler au plus vite la prolongation du contrat de Sergio Ramos, selon les informations livrées par Don Balon.

Al-Khelaïfi veut prolonger rapidement Sergio Ramos

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Cela fait plusieurs semaines qu’en interne, la décision de prolonger Sergio Ramos a été actée par Christophe Galtier et Luis Campos. Mais à ce jour, aucune avancée significative ne s’est produite dans ce dossier. Il semblerait que Sergio Ramos temporise de son côté, car l’international espagnol a de grandes chances de recevoir une proposition financière colossale de la part de l’Inter Miami de David Beckham aux Etats-Unis. A la surprise générale et du haut de ses 36 ans, l’ancien capitaine du Real Madrid va donc se retrouver dans la peau d’un joueur extrêmement courtisé. Assez frustré de voir que le dossier n’avance pas, Nasser Al-Khelaïfi va se mêler aux négociations dans le but de ficeler la prolongation de Sergio Ramos au plus vite. Car à l’heure où le PSG galère à trouver un défenseur et a par exemple manqué le coche pour Milan Skriniar l’hiver dernier, il est capital pour l’état-major du club parisien de sécuriser ses défenseurs actuels dont Sergio Ramos fait partie au même titre que Nordi Mukiele, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et le capitaine Marquinhos.