Le PSG prépare l'après-Mbappé en douce

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est encore pleinement investi sur la fin de son mercato estival. Le feuilleton Mbappé est sur toutes les lèvres.

A Paris, cette fin du mois d'août n'a pas encore livré toutes ses surprises. Il faut dire que les chantiers sont nombreux dans la capitale française. Parmi les dossiers qui prennent le plus d'espace, il est difficile de ne pas citer celui de Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018, en fin de contrat en juin 2024, n'est toujours pas fixé sur son avenir. Si les négociations ont repris avec le PSG et qu'il fait désormais partie du groupe de Luis Enrique, Kylian Mbappé fait toujours autant parler. Pour Paris, deux options restent sur la table, soit un départ cet été, soit une prolongation de contrat. En attendant d'en savoir plus, il semble que le PSG prépare déjà l'avenir.

Mbappé, le PSG voit déjà la vie sans lui

Selon le journaliste Mohammed Awaad, les futures arrivées prévues à Paris ne sont pas du tout anodines : « Le PSG va réessayer pour Kolo Muani. Ils essaient de préparer la suite de Mbappé d'une part, et peut-être de le persuader de renouveler d'autre part, alors qu'ils l'entourent d'une ambiance française et de joueurs qu'il aime ». Le plan de Nasser Al-Khelaïfi est donc en place, alors qu'une tentative tardive du Real Madrid cet été n'est pas à exclure. En plus de Randal Kolo Muani, le PSG est toujours en contacts avancés avec Bradley Barcola. Les champions de France espèrent réussir à convaincre l'OL de lâcher leur jeune pépite. Quoi que fasse Mbappé, Paris prépare ses arrières afin de ne pas se faire léser d'un point de vue sportif. Car il semble bien que même s'il reste un joueur formidable, le club de la capitale ne fera plus des pieds et des mains pour Kylian Mbappé.