Le PSG prend une décision radicale au mercato

Par Corentin Facy

Le PSG va perdre Kylian Mbappé lors du prochain mercato, mais le club de la capitale envisage sérieusement de ne pas recruter d’avant-centre l’été prochain. Luis Enrique compte sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

C’est peut-être la surprise du mercato estival que personne n’avait vu venir. Malgré le départ à venir de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de recruter un avant-centre, en tout cas pas pour le moment. En effet, selon les informations de RMC, le champion de France en titre ne fait pas du recrutement d’un numéro neuf « une priorité » à ce stade. Le club de la capitale compte beaucoup sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, recrutés pour un total de près de 180 millions d’euros l’été dernier et qui n’ont pas encore apporté satisfaction mais en qui Luis Enrique croit beaucoup.

Le Portugais gratte de plus en plus de temps de jeu et a remplacé Kylian Mbappé dès l’heure de jeu dimanche contre Rennes, avant d'obtenir un penalty et d'égaliser. Quant à Randal Kolo Muani, sa vitesse et sa puissance sont des atouts qui plaisent même si l’international français est encore trop maladroit techniquement. La radio indique que le nom de Victor Osimhen est beaucoup revenu ces derniers jours et rappelle que la clause libératoire du buteur nigérian de Naples s’élève à 130 millions d’euros.

Le PSG vise du lourd au milieu et en défense

A ce jour, le PSG n’envisage pas de la lever. Même chose en ce qui concerne celle d’Erling Haaland, dont le montant est un mystère. C’est plutôt au milieu de terrain et en défense centrale que le PSG espère de grosses recrues. Un milieu offensif créatif, un numéro six de classe internationale et un défenseur à fort potentiel tel que Leny Yoro sont espérés par Luis Enrique. Contre toute attente, Paris pourrait donc bâtir son mercato de l’après-Mbappé sans renforcer son attaque. D’autant que pour l’état-major parisien, la priorité est de ne pas entraver la progression de Bradley Barcola, un joueur en qui énormément d’espoirs sont placés.