Le PSG peut le priver de l'Euro, il prend une décision forte

Par Mehdi Lunay

Cette première partie de saison a mis en lumière les manques du PSG en milieu de terrain. Pour réussir en 2024, un transfert semble indispensable dans ce secteur. Luis Enrique apprécie le profil de Youssouf Fofana mais le Monégasque n'est pas pressé de partir.

Le PSG levant le pied dans les dernières minutes de son match à Dortmund mercredi dernier. Un épisode qui n'a pas plu à Kylian Mbappé et aux supporters parisiens. Néanmoins, c'était logique et nécessaire tant les Parisiens ont été fébriles dans cette campagne de Ligue des champions. En 2024, le PSG de Luis Enrique devra être bien plus fort pour espérer atteindre le dernier carré de la C1. Si Warren Zaire-Emery a explosé cette saison et que Ugarte fait bonne impression, l'entrejeu parisien affiche des limites claires. Dépassé à Newcastle, dominé physiquement à Milan, ce secteur de jeu doit être plus performant dans les mois à venir. Le mercato de janvier pourrait aider le PSG à élever le niveau de son milieu de terrain.

Fofana aime Paris mais il attend l'été pour un transfert

Plusieurs joueurs sont dans le viseur des recruteurs parisiens. Les deux pistes les plus sérieuses sont Casemiro et Youssouf Fofana. Le Français est très apprécié de Luis Enrique, surtout après son bon début de saison avec l'AS Monaco. L'amour est réciproque comme le confirme le quotidien francilien Le Parisien. Natif de Paris, le milieu monégasque aime le PSG, « le premier club qu’il a supporté » en tant qu'enfant. Toutefois, il n'est pas prêt à venir dès janvier alors que le PSG a immédiatement besoin de lui.

Youssouf Fofana a pris une grande décision pour son avenir https://t.co/l4LHW7hVf1 — Foot Mercato (@footmercato) December 19, 2023

En effet, selon les informations de Nice-Matin, Youssouf Fofana préfère rester à Monaco jusqu'à la fin de saison. Le milieu international ne veut pas prendre de risques en vue de l'Euro 2024. Appelé par Didier Deschamps ces derniers mois, il fait partie des sérieux prétendants pour une place dans les 23 en Allemagne. Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'ASM, Fofana peut se permettre d'attendre pour un transfert. C'est moins le cas du PSG alors que la Juventus et Manchester United visent aussi le milieu monégasque. Il faudra tout le talent de Luis Campos et de Luis Enrique pour faire changer d'avis Fofana, quitte à faire une folie sur le plan financier.