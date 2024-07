Le PSG ou rien, Kingsley Coman recale l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Rarement au coeur de l’actualité mercato ces dernières années, Kingsley Coman a cette fois été placé sur la liste des joueurs à vendre par le Bayern Munich et son nom est associé par la presse allemande au PSG.

Le Bayern Munich n’est pas du genre à pousser ses joueurs vers la sortie, encore moins lorsque ceux-ci ont joué un rôle important mais pour Kingsley Coman, l’heure de quitter le club bavarois a sonné. En effet, la direction du Bayern souhaite se séparer de l’international français, auteur d’une saison en dent de scie une fois de plus gâchée par les blessures. Le constat se répète un peu trop souvent pour l’ancien ailier de la Juventus Turin, raison pour laquelle le Bayern Munich souhaite tourner la page. Un constat d’autant plus valable que Michael Olise a d’ores et déjà été recruté par l’état-major du club bavarois afin de succéder à Kingsley Coman.

A en croire les informations de la presse allemande, le Paris Saint-Germain est à l’affût afin de récupérer le joueur formé dans la capitale française. Le club parisien y voit une belle opportunité de se renforcer avec un joueur tricolore, ce qui a son importance pour les listes UEFA en Ligue des Champions avec l’espoir de relancer Kingsley Coman, un attaquant qui peut énormément apporter s’il est épargné par son physique. Le PSG n’est pas seul à surveiller l’ancien Turinois puisque selon les informations de Todofichajes, l’Arabie Saoudite est également sur les rangs.

Kingsley Coman déchire une offre d'Al-Ittihad

Les clubs de Saudi Pro League ne sont jamais les derniers pour récupérer un gros nom et ont manifesté leur intérêt au cours des derniers jours. Al-Ittihad, le club dans lequel évoluent Karim Benzema, Ngolo Kanté et maintenant Houssem Aouar, est venu aux renseignements mais la réponse du joueur de 28 ans a été limpide. Pas question pour Kingsley Coman de faire aussi vite une croix sur sa carrière au plus haut niveau en Europe. L’ancien Parisien est beaucoup plus réceptif à la possibilité de revenir au Paris Saint-Germain pour se relancer dans un club ambitieux et qui a un vrai rôle à jouer en Ligue des Champions. L’Arabie Saoudite peut donc oublier l’attaquant de l’Equipe de France. Au contraire, le PSG sait qu’il a une carte à jouer dans ce dossier si Luis Campos et Luis Enrique valident le profil du joueur à l’avenir.