Le PSG obsédé par les stars, ça taille chez les Di Maria

Par Eric Bethsy

Laissé libre par le Paris Saint-Germain en 2022, Angel Di Maria espérait prolonger au club de la capitale. Deux ans plus tard, la décision des dirigeants parisiens affecte encore la femme de l’Argentin qui critique ouvertement la politique du champion de France.

Depuis ce jeudi, Netflix propose une série documentaire consacrée à Angel Di Maria. « A l’assaut du mur » revient sur la vie et le parcours de l’Argentin dont la carrière a notamment été marquée par son passage au Paris Saint-Germain. L’ailier de Benfica a évolué chez les Parisiens pendant sept saisons entre 2015 et 2022. Pas du tout rassasié, El Fideo était même emballé à l’idée de rempiler pour une année supplémentaire. Mais la direction francilienne avait préféré mettre un terme à leur collaboration.

L’histoire derrière la légende du football argentin.



La série docu ÁNGEL DI MARÍA : À L’ASSAUT DU MUR, le 12 septembre. pic.twitter.com/HIExl5mrCV — Netflix France (@NetflixFR) August 22, 2024

Deux ans plus tard, cette décision affecte encore la femme d’Angel Di Maria qui s’est confiée dans le programme de Netflix. « Tout était parfait à Paris, on n'avait pas envie de partir, a raconté Jorgelina Cardoso. Ils n’ont pas renouvelé son contrat. Ça m’a beaucoup énervée parce qu'Angel était un bon élément. Mais parfois le marketing compte plus pour certains club que le fait d’avoir de bons joueurs. » Toujours remontée contre le Paris Saint-Germain, l’Argentine souligne tout de même l’affection des supporters parisiens pour son mari « inondé d’amour au moment de ses adieux ».

Le regret de Di Maria

De son côté, le champion du monde 2022, moins offensif que sa femme, avait déjà regretté le choix du club de la capitale dans les colonnes de France Football. « Oui, mon idée était de rester un an de plus. Cela m'aurait plu, mais le club en a décidé autrement. Ils ont souhaité que je parte, probablement parce qu'ils voulaient faire venir d'autres joueurs. Je l'ai compris, même si cela n'a pas été facile après tant d'années passées là-bas. Le football est comme ça. La saison qui a suivi n'a pas été évidente pour Paris et, avec le temps, j'ai fini par admettre que j'étais parti au bon moment », avait relativisé Angel Di Maria en juillet dernier.