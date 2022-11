Le PSG ne laisse pas passer le phénomène Moukoko

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat au Borussia Dortmund, le tout jeune Youssoufa Moukoko sera disponible sur le marché des transferts en janvier. Plusieurs clubs européens vont tenter d’arracher l’international allemand, y compris le Paris Saint-Germain.

Ce pourrait être la principale animation du mercato hivernal. A quelques mois de la fin de son contrat, le tout jeune Youssoufa Moukoko devrait quitter le Borussia Dortmund en janvier. Une prolongation n’est plus d’actualité au sein du club allemand qui espère profiter de cette dernière fenêtre pour récolter quelques millions dans un transfert. Malgré la situation du joueur, le pensionnaire de Bundesliga réclamerait un montant de 30 millions d’euros ! La somme paraît très élevée pour un talent bientôt autorisé à discuter librement avec les clubs de son choix.

Moukoko devrait quitter l'Allemagne

Mais les nombreuses formations prêtent à l’attirer devraient faire monter les enchères. Selon le quotidien allemand Bild, Youssoupha Moukoko ne restera pas en Allemagne. Des clubs comme Liverpool et Manchester United, intéressés par sa signature, ont des moyens nettement supérieurs à la concurrence allemande. Tout comme le Paris Saint-Germain, l’autre courtisan annoncé pour le natif de Yaoundé (Cameroun), dont les prétentions salariales atteindraient les 7 millions d’euros par an. Apparemment, cela n’a pas l’air de refroidir les clubs cités, tous impressionnés par son évolution.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐘𝐎𝐔𝐒𝐒𝐎𝐔𝐅𝐀 𝐌𝐎𝐔𝐊𝐎𝐊𝐎 #18 (@youssoufa_10)

Cette saison, l’attaquant qui fêtera ses 18 ans la semaine prochaine compte déjà 6 buts et 4 passes décisives en Bundesliga. Un véritable phénomène que le Paris Saint-Germain ne veut pas laisser passer. Il s’agirait évidemment d’une opportunité de marché, et non d’une réelle nécessité pour l’effectif de Christophe Galtier. Les Parisiens ont davantage besoin du fameux pivot qui ferait le bonheur de Kylian Mbappé. Ce n’est pas vraiment le profil de l’international allemand, sans doute destiné s’assoir sur le banc des remplaçants aux côtés d’Hugo Ekitike.