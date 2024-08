Le PSG n'est plus un grand club, l'Espagne accuse

Dans : PSG.

Le Qatar vient de se prendre une double claque sur le marché des transferts, avec les refus de venir de Nico Williams et Julian Alvarez, qui sont bien partis pour se confirmer. Le signe d'un statut en baisse pour le PSG.

Cela fait des années que Nasser Al-Khelaïfi l’annonce, puisque la première référence au départ des stars et la fin du « bling-bling » date de l’été 2022, mais deux ans plus tard, le PSG est en effet passé dans une autre dimension. Kylian Mbappé est le dernier échelon de la fusée des stars à avoir rejoint un autre club, et désormais le Qatar s’appuie sur des jeunes pépites, des internationaux français et quelques coups pour essayer de monter une équipe compétitive en Europe. Mais la formation de Luis Enrique ne parait pas vraiment plus forte, et son impuissance à sortir Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions a jeté un énorme coup de froid au projet.

Le PSG, c'est quoi ce programme d'été ?

C’est pour cela que, avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG comptait bien s’offrir un joueur majeur, même s’il ne s’agissait pas forcément d’une star mondiale comme Neymar ou Messi. Mais dans deux gros dossiers, QSI vient de se prendre une claque ces dernières heures, et cela n’était pas habituel. En effet, la tendance a été confirmée pour Nico Williams, qui a repris l’entrainement à l’Athletic Bilbao en soulignant sa joie d’être de retour, et pas spécialement d’envies de quitter le Pays Basque dans les prochaines semaines. Pourtant, avec sa clause à 58 ME et son Euro impeccable, il faisait clairement rêver le PSG.

Une piste à oublier, tout comme celle menant à Julian Alvarez. Même si un coup de théâtre peut toujours avoir lieu, l’Atlético de Madrid a grillé tout le monde avec une offre à 95 millions d’euros qui a été acceptée par Manchester City selon les experts du mercato. Le PSG s’était positionné mais pas à ce niveau, et cette offre correspond clairement aux attentes de l’Argentin, qui ne se voyait pas forcément continuer sa carrière en France au départ. Deux attaquants de premier plan qui snobent le PSG, pour le média espagnol AS, c’est tout de même un sacré coup dur pour le club de la capitale.

Est-ce le signe que Paris rentre dans le rang désormais et ne fait plus partie des candidats pour récupérer les meilleurs joueurs d’Europe ? Impossible de le dire car l’été dernier, le Qatar avait lâché plus de 200 millions d’euros dans les derniers jours du mercato pour se renforcer, même si cela n’avait pas été un franc succès. La fin du mois d’août devrait donc être musclée car actuellement, malgré la venue de Joao Neves, l’effectif parisien fait tout de même beaucoup moins peur que par le passé. En attendant, le PSG n'a fait aucune tournée estivale et ne prévoit que deux matchs amicaux avant le début du championnat. Pour la presse espagnole, ce n'est pas vraiment digne d'un grand club européen.