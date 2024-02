Le PSG meilleur sans Mbappé, elle rigole bien

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi, le PSG a livré l'une de ses meilleures prestations cette saison en battant Lille 3-1. Les Parisiens n'ont pas souffert de l'absence de Kylian Mbappé, étant même très bons dans le pressing. De quoi faire dire à certains que Kylian Mbappé peut déjà quitter le club.

Sans Kylian Mbappé (20 buts cette saison en L1), on prédisait l'enfer au PSG face au LOSC 4e du championnat. Finalement, le club parisien a plutôt rassuré ses supporters. Le PSG a battu Lille 3-1 en étouffant les Nordistes par un pressing agressif. Gonçalo Ramos a été précieux dans ce registre, suppléant parfaitement Mbappé quand il a fallu marquer un but. La copie des hommes de Luis Enrique a été l'une des meilleures de la saison, à tel point que certains supporters et observateurs font le lien avec l'absence de Kylian Mbappé du onze parisien samedi soir.

Mbappé est une chance, pas un fardeau pour le PSG

Sur le standard de l'After Foot sur RMC, certains fans parisiens ont osé le penser. Pour eux, le PSG ne souffrira pas de l'absence définitive de Kylian Mbappé l'été prochain et pourrait même progresser. Il est vrai que l'attaquant français n'est pas connu pour être très généreux dans les efforts défensifs. Toutefois, la journaliste Marion Aydalot n'a pas compris ce raisonnement. Elle a tenu à rappeler à quel point Mbappé était un joueur unique et qu'il manquerait au PSG en cas de départ. Elle considère les critiques envers lui comme l'expression de la frustration des supporters à l'écoute des rumeurs de transfert au Real.

💬 : "C'est une bénédiction"



« C’est une bénédiction quand même d’avoir un joueur comme Kylian Mbappé à Paris. Les rumeurs sur le fait qu’il parte, qu’il ne parte pas. Il n’est pas toujours responsable de ça je veux dire. Il y a un moment où ça s’emballe beaucoup et je comprends mais on a quand même la chance à Paris et en France d’avoir un joueur comme ça », a t-elle clamé. La meilleure réponse pour Kylian Mbappé viendra sans doute mercredi soir en Ligue des champions contre la Real Sociedad. Tout le monde scrutera le niveau de performance du joueur mais aussi de l'équipe parisienne pour juger si Mbappé est réellement un poids pour la tactique de Luis Enrique.