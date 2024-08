Le PSG lui offre 17ME par an, cette star accepte ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A presque deux semaines de la fin du mercato estival, le Paris Saint-Germain est en quête d'un attaquant vedette. Le PSG a fait une offre salariale à un joueur, Jadon Sancho, mais sa signature traîne.

Le marché des transferts est plutôt calme du côté des champions de France, et cela à la demande de Luis Enrique qui ne souhaite pas tout détruire de ce qu'il a commencé à construire depuis la saison passée. Cependant, sur le plan offensif, le PSG suscite des inquiétudes, le départ de la machine à but qu'est Kylian Mbappé n'étant toujours pas compensé. Plusieurs noms ont été avancés, notamment celui de Victor Osimhen, mais Naples se montrant trop gourmand, Luis Campos a rapidement tourné la page, tout en se réservant la possibilité de revenir à la table des négociations si le club italien devenait raisonnable.

Jadon Sancho a donné son accord pour signer au PSG

Cependant, une piste se réchauffe de jour en jour, c'est celle qui envoie Jadon Sancho, l'attaquant anglais de Manchester United au Paris Saint-Germain. Un accord a déjà été trouvé avec le joueur et le club de la capitale, mais il faut encore que le PSG et les Red Devils s'entendent. Ce n'est pas encore le cas, le dossier Manuel Ugarte, qui ne dira pas non à un transfert vers Old Trafford, étant évidemment intimement lié à celui de Jadon Sancho. Cependant, Fabrice Hawkins, journaliste spécialiste du mercato, confirme que le natif de Londres a déjà trouvé un terrain d'entente avec les dirigeants parisiens, lesquels lui proposent un salaire de 17 millions d'euros par an si un accord est trouvé avec Manchester United d'ici au 31 août. C'est forcément un premier pas pour un transfert, même si pour l'instant, il faut prendre cela avec prudence. Notre confrère reconnaît que l'aspect économique n'est pas simple.

Du côté de Manchester United, on est gourmand pour celui qui a encore deux ans de contrat, et si Transfermarkt valorise Jadon Sancho à 30 millions d'euros, c'est le double qui serait réclamé par les dirigeants anglais pour vendre leur attaquant au Paris Saint-Germain. Prêté pendant six mois à Dortmund, le joueur formé à Manchester City a beau avoir le désir de rejoindre le PSG, cela n'est pas suffisant. Même si sa relation s'est apaisée avec Erik ten Hag, on le voit cependant mal faire la saison sous le maillot mancunien, et les champions de France pensent probablement que dans la dernière semaine du mercato le board du club anglais va se montrer un peu plus raisonnable au moment de négocier le départ de Jadon Sancho. Et c'est pour cela que si rien n'est attendu dans les prochains jours, ce que plusieurs sources confirment, le dossier de l'attaquant anglais pourrait rapidement se débloquer la semaine prochaine.