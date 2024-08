Le PSG va faire craquer Manchester United au mercato

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Au point mort depuis plusieurs semaines, le dossier menant à Manuel Ugarte est relancé. L'Uruguayen est la priorité de Manchester United, même si d’autres noms à ce poste ont émergé. Le PSG ne s’opposera pas à un départ en cas d’offre intéressante.

Le Paris Saint-Germain a accéléré son mercato. Longtemps discret sur le marché des transferts, le champion de France en titre a enchaîné les signatures ces derniers jours, sécurisant les arrivées de João Neves et William Pacho. L’arrivée du premier cité, un milieu prometteur de 19 ans, est un signe supplémentaire que Manuel Ugarte est bien sur le marché. Priorité absolue de Manchester United depuis de nombreuses semaines, le joueur uruguayen est toujours Parisien alors que le PSG va démarrer son championnat dès ce vendredi sur la pelouse du Havre. Luis Enrique a déjà affirmé à plusieurs reprises l’an dernier qu’il n’était pas satisfait des joueurs qu’il avait à sa disposition dans l’entrejeu, et après un départ canon au mois d’août, l’ancien du Sporting a peu à peu perdu sa place, jusqu’à ne plus être titulaire du tout en fin de saison. Un an après son arrivée, Ugarte voit son avenir dans la capitale française s’assombrir de jour en jour, d’autant qu’il a déjà trouvé un accord contractuel avec Manchester United.

Manchester United relance le dossier Ugarte

🚨🔴 Jorge Mendes, in England to discuss João Félix with Chelsea… and Manuel Ugarte with Man United.



Ugarte agreed personal terms with United weeks ago, PSG still see him leaving.



United need price to be reduced… or one more sale, otherwise they will go for cheaper option. pic.twitter.com/2cxsaCRspM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024

Les Red Devils, qui sont désormais la propriété de Jim Ratcliffe et d’INEOS, avaient abandonné le dossier il y a plusieurs semaines et avaient décidé de se tourner vers d’autres pistes, notamment Sander Berge qui évolue à Burnley, mais ils sont finalement revenus sur leur décision, et considèrent toujours Ugarte comme leur signature idéale à ce poste d’après les informations de Fabrizio Romano. Bien que le vainqueur de la FA Cup ait toujours du mal à s’aligner sur le prix demandé par les dirigeants parisiens, les Red Devils vont tout faire pour boucler le dossier avant la fermeture du mercato estival : «Manchester United n’en a pas terminé avec son recrutement. Après De Ligt et Mazraoui, MU s’attend à recruter un milieu de terrain. La cible de premier choix reste Manuel Ugarte, qui est considéré comme le joueur parfait en interne. Mais le principal problème reste le prix.» Le PSG a acheté Ugarte 60 millions d’euros l’an passé et ne souhaite pas perdre d’argent par rapport à l’investissement consenti l’an dernier. Le géant anglais est fixé et sait à quoi s’y tenir dans ce dossier.