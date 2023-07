Le PSG lâche 50 millions d’euros dans un dossier perdu d'avance

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a besoin d'un avant-centre, mais ne trouve pas son buteur. Il fonce vers l'Italie, dans un dossier où ni le joueur, ni le club, ne donnent leur préférence à Paris malgré une grosse offre qui vient de tomber.

Trouver la perle rare en attaque devient vital, encore plus maintenant que le départ de Kylian Mbappé n’est clairement plus impensable. Harry Kane, Bernardo Silva ou Victor Osimhen, cela fait plusieurs dossiers en cours qui sont tout de même mal embarqués. C’est pourquoi le PSG s’oriente de plus en plus vers des plans B. Quitte à les surpayer ? En tout cas, l’offre est tombée et selon L’Equipe, dans une information confirmée par The Athletic, le Paris SG vient de mettre 50 millions d’euros sur la table pour s’offrir Rasmus Höjlund. L’attaquant danois s’est montré en vue la saison passée avec l’Atalanta Bergame, mais le club italien se montre gourmand avec une volonté de récupérer 70 millions d’euros. De son côté, le joueur ambitionne surtout de signer à Manchester United, qui a de plus fait la meilleure offre avec un package montant à 60 millions d’euros, bonus compris.

Hojlund préfère MU au PSG

Paris Saint-Germain have submitted €50m bid for Rasmus Højlund, as 1st called by L’Équipe. 🔴🔵🇩🇰 #PSG



Atalanta always wanted at least €70m plus add-ons.



PSG, speaking to Rasmus camp since June; but Man United remain ahead.



🔴 Man Utd bid, higher as it’s €60m package. pic.twitter.com/sWadB6L8O0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023

L’Atalanta estime que les deux propositions sont encore un peu justes, mais le PSG a promis qu’il n’irait pas plus haut, l’intention d’atteindre les 70 ME n’étant pas à l’ordre du jour. Résultat, sauf coup de bluff, ce dossier est également mal embarqué. Il reste à savoir quel sera le choix final du club transalpin, qui peut aussi jouer la montre sachant que MU comme le PSG ont besoin d’un joueur en pointe. En tout cas, le clan de Rasmus Höjlund, qui écoute les discussions avec le Paris SG depuis le mois de juin selon Fabrizio Romano, penche toujours clairement pour une arrivée chez les Red Devils jusqu’à présent. Et de son côté, pour un joueur acheté 17 ME un an plus tôt et qui n’a marqué « que » 9 buts en Série A, l’affaire financière semble d’ores et déjà excellente.