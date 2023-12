Le PSG lâche 20 ME, le roi du mercato confirme ce transfert

La tendance se confirme pour le transfert de Lucas Beraldo vers le PSG. Le défenseur brésilien de Sao Paolo est bien en route pour Paris dans le cadre d’un deal à près de 20 millions d’euros hors bonus.

Le Paris Saint-Germain tient son premier renfort du mercato hivernal. Tandis que le retour à la compétition de Presnel Kimpembe semble se repousser éternellement, le champion de France en titre a passé la seconde pour dénicher la perle rare au poste de défenseur central au mois de janvier. A priori, Luis Campos a trouvé son bonheur puisque le transfert de Lucas Beraldo en provenance de Sao Paolo pour 20 millions d’euros semble imminent. Annoncé par l’ensemble de la presse européenne ces dernières heures, le deal a été confirmé par le spécialiste du mercato en la personne de Fabrizio Romano.

🔴🔵 Understand Paris Saint-Germain are now closing in on deal to sign Lucas Beraldo from São Paulo! Positive talks in the recent hours, final details and then it will be done.



Final fee expected to be €20m fixed.



2003 born centre-back has agreed personal terms with PSG. 🇧🇷 pic.twitter.com/CeDD9MjnZc