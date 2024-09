Le PSG interpellé sur une énigme à 20 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a pas beaucoup recruté l'été dernier. Mais Luis Enrique voulait quelques retouches au sein de son effectif, parmi lesquelles un nouveau gardien de but, en la personne de Matvey Safonov.

Luis Enrique souhaitait avoir un effectif restreint cette saison et l'a rappelé à Luis Campos. Le conseiller sportif portugais a donné à l'Espagnol ce qu'il voulait. Parmi les désirs de l'ancien entraineur du FC Barcelone, l'arrivée d'un nouveau gardien de but. Et le PSG a mis les moyens puisque Matvey Safonov a été recruté en provenance de Krasnodar pour environ 20 millions d'euros. Cependant, le Russe ne sera que la doublure de Gianluigi Donnarumma. Et ce dernier avait déjà Arnau Tenas la saison passée, qui avait répondu présent. De quoi surprendre pas mal de fans et observateurs du Paris Saint-Germain, qui ne comprennent toujours pas pourquoi Safonov a été recruté cet été. Ce n'est pas Alexandre Aflalo qui dira le contraire.

Safonov, l'énigme du mercato estival parisien

Lors d'une apparition sur France Bleu Paris, le journaliste a en effet indiqué concernant l'international russe du PSG : « Je me demande ce qu'il apportera de plus qu'Arnau Tenas, qui avait été une doublure plus que correcte à Gigio Donnarumma quand il avait joué la saison passée. Il avait été recruté avec la promesse d'un jeu au pied assez bon. C'était vraiment très propre. Safonov, c'est difficile de se faire un avis aussi rapidement, par contre, quelle plus-value par rapport à Arnau Tenas et qui justifie que le PSG a dépensé 20 millions d'euros sur lui ? C'est une vraie curiosité. J'ai hâte d'avoir une réponse à cette question ». Alors que Gianluigi Donnarumma était absent lors des deux dernières sorties franciliennes, Safonov a pris le relai pour un bilan plutôt satisfaisant. Mais il retournera sur le banc dès la réception du Stade Rennais vendredi soir en Ligue 1.