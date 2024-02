Le PSG intéressé, Gavi attend une offre avec impatience

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Confronté au départ de Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain étudie des pistes pour rebâtir son effectif. Parmi les profils retenus, le milieu du FC Barcelone Gavi intéresse les dirigeants parisiens. Mais de son côté, l’international espagnol reste totalement focalisé sur son club formateur.

Cette fois, Kylian Mbappé n’a pas attendu la fin de la saison pour trancher. L’attaquant du Paris Saint-Germain a déjà prévenu le président Nasser Al-Khelaïfi de son départ au terme de son contrat cet été. Le club de la capitale peut donc déjà commencer à construire son effectif pour le prochain exercice. Il ne s’agira pas seulement de compenser la perte du Français dans le secteur offensif.

Gavi veut prolonger au Barça

Le conseiller sportif Luis Campos devra redessiner un groupe suffisamment compétitif pour faire oublier Kylian Mbappé. Des pistes ambitieuses sont à l’étude. Et parmi elles se trouve le dossier Gavi, écrit le journal L’Equipe dans son édition du jour. Sans surprise, la rumeur a rapidement atteint la Catalogne. Mais selon le quotidien local Sport, Gavi et son entourage ne sont absolument pas au courant d’un intérêt du Paris Saint-Germain.

De toute façon, le milieu de 19 ans n’envisage pas de quitter son club formateur. Au contraire, le Blaugrana sous contrat jusqu’en 2026 espère entamer des négociations en vue d’une prolongation avant la dernière année de son bail. Sur la même longueur d’onde, le Barça considère Gavi comme l’un des rares éléments intransférables de son effectif. Ce que confirmait l’entraîneur Xavi ce vendredi face aux médias.

"Gavi tiene que ser el Barça del futuro", asegura Xavi pic.twitter.com/8FEAMFuUwg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 16, 2024

« Un départ de Gavi pour des raisons économiques ? Non, je pense que Gavi doit rester, a répondu le technicien. Selon moi, il doit devenir l'un des capitaines de l'équipe à l'avenir. Donc pour moi il n'y a pas photo. Mais on parle toujours de départs... Gavi, c'est une déception parce qu'il est blessé et il ne peut pas participer. Mais Gavi doit représenter le Barça du futur. » Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou en novembre dernier, l’international espagnol ne rejouera que la saison prochaine.