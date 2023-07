Le PSG hésite avec Renato Sanches, Mourinho arrive

L'AS Roma de José Mourinho vise le milieu parisien Renato Sanches au mercato. Souvent blessé la saison passée, le Portugais a disparu des radars au PSG. Néanmoins, le club parisien hésite à le laisser filer aussi facilement.

Toujours en quête du milieu de terrain performant pour passer un cap, le PSG a encore Renato Sanches sous le bras. En 2022, c'est lui qui devait incarner ce rôle. Il avait été recruté habilement au LOSC contre 15 millions d'euros pour ce faire. Néanmoins, il n'a jamais pu montrer toutes ses qualités à Paris à cause d'un nombre incalculable de blessures. Sanches est apparu trop souvent dans une forme précaire pour les ambitions parisiennes. Sur le terrain 27 fois dont 23 en Ligue 1 la saison passée, il n'a pas su se faire une place à long terme au PSG. Avec les recrutements de Cher Ndour et surtout de Manuel Ugarte, le club parisien semble même avoir tourné la page Sanches.

Renato Sanches est finalement rarement évoqué quand il s'agit de composer le onze du PSG lors de la saison 2023-2024. Pourtant, avec ce qu'il a montré à Lille et à Benfica auparavant, il pourrait améliorer l'entrejeu parisien. Un de ses compatriotes l'a bien compris, en l'occurrence José Mourinho. Le célèbre technicien veut amener Sanches à la Roma cet été. Le club romain s'est rapproché du PSG dans cette optique avec la ferme intention de réaliser un transfert. Néanmoins, le PSG reste silencieux dans ce dossier. S'ils excluent un prêt pour le moment, les Parisiens ne savent pas encore s'ils doivent le vendre aux Romains.

AS Roma are planning to insist in the next days for Renato Sanches ✨🇵🇹



There’s still no final decision made on PSG side, he’s with Luis Enrique squad and so part of project — no intention to negotiate loan move as of now.



It’s up to PSG. To be discussed again in the next days. pic.twitter.com/K261FqYXdr