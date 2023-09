Le PSG fonce en Argentine, le futur Messi vaut 4 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a beaucoup recruté cet été lors du marché des transferts. Cependant, le club de la capitale sait qu'il doit encore peaufiner quelques détails et rêve de réaliser un gros coup sur la marché des pépites.

Le PSG n'est pas encore prêt ! Ce vendredi soir contre Nice, le club de la capitale aura déjà affiché quelques limites. Luis Enrique va devoir trouver très rapidement la bonne recette, sous peine de déjà se mettre la pression. L'Espagnol a néanmoins une idée bien précise de ce qu'il désire voir au sein de son PSG. Des retouches ne sont pas à écarter lors des prochaines fenêtres de mercato. Les champions de France sont à la recherche de joueurs pouvant apporter leur pierre à l'édifice. Et l'âge n'est pas un frein pour Luis Enrique.

Claudio Echeverri, la nouvelle idée d'avenir du PSG

Selon les informations de Fichajes, le PSG cible Claudio Echeverri, qui évolue du côté de River Plate. Le milieu offensif de 17 ans est considéré comme une pépite du football argentin et promis à un bel avenir. Sous contrat avec le club sud-américain jusqu'en décembre 2024, Echeverri n'est en plus pas estimé à un montant impossible, car il est actuellement évalué à 4 millions d'euros. Outre le PSG, le Real Madrid a aussi des vues sur le natif de Resistencia. Mais le club de la capitale française semble bien décidé à avoir gain de cause dans ce dossier. Le PSG veut en effet démarrer un cycle avec des joueurs jeunes et les développer pour en faire les stars de demain. Echeverri a tout de la pépite qui pourrait éclore dans les prochaines années à Paris. A Luis Enrique et au board parisien de désormais se montrer persuasifs avec River Plate mais aussi l'entourage du joueur argentin pour rafler la mise. Le média précise également qu'un mouvement du PSG n'est pas à écarter dans les prochaines semaines.