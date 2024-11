Le PSG fixe un ultimatum à Khvicha Kvaratskhelia

Dans : PSG.

Déjà intéressé l’été dernier, le PSG est toujours sur les rangs pour s’offrir Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant de Naples a un profil apprécié par Luis Enrique, mais Paris ne fera pas n’importe quoi pour s’offrir l’attaquant géorgien.

A la recherche d’un ailier lors du précédent mercato, le Paris Saint-Germain avait coché plusieurs noms. Nico Williams et Jadon Sancho mais aussi Khvicha Kvaratskhelia étaient sur les tablettes du club de la capitale, qui n’a finalement trouvé aucun accord pour s’attacher les services de l’un de ces joueurs. Cela ne veut pas dire que le PSG a renoncé au recrutement d’un ailier de top niveau dans les mois à venir. Luis Campos est toujours attentif au profil de l’attaquant géorgien, mais il ne sera pas simple de le faire venir. La presse italienne confirme en ce début de semaine que les négociations sont très avancées avec Naples pour la prolongation de contrat de Kvaratskhelia.

Le PSG ne paiera pas 100 ME pour Kvaratskhelia

Néanmoins, un point bloque pour le moment dans les négociations selon le journaliste Ciro Venerato : le montant de la future clause libératoire du joueur. Naples aimerait fixer cette clause à 100 millions d’euros, mais le clan Kvaratskhelia aimerait plutôt une clause aux alentours de 70 à 80 millions d’euros afin de ne pas trop refroidir les clubs qui aimeraient le recruter. Justement, le journaliste italien affirme que le Paris Saint-Germain n’a aucunement l’intention de payer les 100 millions d’euros réclamés par Naples pour l’ailier de 23 ans.

Le club parisien, en concurrence avec Barcelone et plusieurs écuries anglaises dans ce dossier, ne dépassera pas la barre des 80 millions d’euros. Une somme qui ne convient pas à Naples, déterminé à récupérer le maximum d’argent grâce à la potentielle vente de sa star géorgienne. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé entre Naples et Kvaratskhelia pour une prolongation de contrat et si oui, à quelle hauteur sera fixé le prix de sa clause libératoire. Cela sera déterminant pour savoir si oui ou non, le PSG tentera de le recruter lors du prochain mercato. Car pour Luis Campos, il est désormais inenvisageable de surpayer des joueurs sur le marché des transferts, comme cela a trop longtemps été le cas par le passé à Paris.