Le PSG fait une annonce, la famille se fâche

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sujet toujours délicat au Paris SG, la campagne d'abonnement a été lancée et la façon de faire du club de la capitale ne plait pas à de nombreux supporters.

La saison n’est pas encore terminée, loin de là même, mais le Paris Saint-Germain prépare néanmoins la suite. Le PSG a annoncé officiellement avoir lancé sa campagne de réabonnement, ce qui est toujours un grand moment pour les fans du club de la capitale. En effet, il ne faut pas trop jouer avec le précieux sésame pour la saison suivante, sachant que les abonnés ont un mois pour prolonger leur pass annuel, jusqu’au 31 mars. Passé ce délai, faute de réactivation, leur abonnement pour la saison prochaine tombera à l’eau, et sera remis en vente à des milliers de personnes qui attendent leur tour. Cela fait des années que les abonnements sont saturés, et qu’une liste d’attente pour laquelle il faut s’abonner à « My Paris » et espérer qu’une place se libère. L’année dernière, seuls 343 abonnements ont été remis en vente, signe que personne ne veut lâcher son précieux sésame. Cette année encore, aucune liste d’attente en dehors du programme « My Paris » ne sera ouverte.

🏟️🎟️



Le @PSG_inside lance sa campagne de réabonnement pour la saison 2023-2024 ! ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 1, 2023

A cela s’ajoute la grogne sur le prix des places que les abonnés revendent quand ils ne peuvent ou ne veulent pas aller au stade. Les reventes sur la plateforme TicketPlace atteignent parfois des montants colossaux, et privent ainsi les supporters lambdas d’une possibilité d’aller voir leur équipe favorite s’ils ne sont pas abonnés. Ainsi, suite au message du PSG ouvrant les réabonnements, les réponses salées n’ont pas tardé. « Vous le savez mieux que personne, le Paris Saint-Germain est une grande famille qui se retrouve au Parc des Princes pour partager des moments extrêmement intenses. Supporters et joueurs en sont des membres à vie qui partagent les mêmes couleurs, les mêmes références, et la même ambition : écrire ensemble la suite de l’histoire », avait fait savoir le club de la capitale, qui a mis en avant le slogan « Grand Paris, Grande Famille » pour cette campagne de réabonnement.

La famille se déchire au PSG

Le mot « famille » a eu du mal à passer. « tu dis grande famille mais 80€ pour allez voir Nantes c’est chaud », « Grande famille au vu du prix du billet on est une grande famille de rien du tout », « Grande famille grande famille mais prenez l’augmentation annuelle dans les dents quand même… Tu fatigues PSG », ont lancé des supporters, dont certains attendent un abonnement depuis des années. Et quand la seule possibilité d’aller voir le PSG est de racheter des places au double du prix officiel, cela fait forcément grincer des dents. Et cela sans même parler des rencontres de Ligue des Champions. Une raison de plus aux yeux du Paris SG d'agrandir le Parc des Princes, ou d'aller voir plus grand ailleurs.