Le PSG fait un carton en Arabie Saoudite

Par Adrien Barbet

Si le Paris Saint-Germain a beaucoup recruté cet été, l'heure est désormais au changement. Neymar s'est engagé en Arabie saoudite, où les indésirables parisiens sont les bienvenus, à l'image de Marco Verratti et désormais Keylor Navas.

Les choses bougent à Paris. Kylian Mbappé est sur le point de rester au club, tandis que Neymar vient de faire ses adieux. Le Brésilien a quitté l'Europe et s'engage avec Al-Hilal, en Arabie saoudite. Une destination visiblement très appréciée par le PSG qui compte également envoyer Marco Verratti rejoindre Neymar. Avec l'officialisation du départ de l'ancien Barcelonais, le club de la capitale s'active pour dégraisser son effectif. Keylor Navas est d'ailleurs l'un des joueurs dont l'avenir s'écrit loin du PSG. Prêté la saison passée à Nottingham Forest où il a grandement contribué au maintien du club en Premier League, le portier n'accepte pas le rôle de doublure à Paris. Selon les informations du journal Le Parisien, le Costaricien pourrait lui aussi rejoindre le pays du Moyen-Orient.

Navas rejoint Neymar et Verratti en Arabie saoudite

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Keylor Navas aura réalisé un passage remarquable à Paris où il aura notamment contribué à l'accession à la première finale de Ligue des Champions du club parisien. Visiblement ce n'est pas suffisant puisque Gianluigi Donnarumma est le numéro 1 pour la direction parisienne et que le poste inférieur ne convient pas à Navas. L'ancien gardien du Real Madrid doit donc se trouver un nouveau club et c'est bien l'Arabie saoudite qui risque de rafler la mise. Al-Hilal qui s'apprête à recruter Neymar et peut-être Marco Verratti, négocie également avec Keylor Navas pour le recruter. Le joueur de 36 ans a toujours une belle cote sur le marché des transferts et l'entraîneur portugais Jorge Jesus d'Al-Hilal a validé son profil. L'Arabie saoudite est la destination idéale du PSG pour se débarrasser de ses indésirables.