Le PSG fait pire que prévu

Le PSG enchaine les années avec des pertes records. Le redressement financier n'est toujours pas là, et Le Parisien révèle que le déficit pourrait même atteindre 350 millions d'euros.

Après les problèmes de communication, les relations entre les joueurs et les affaires judiciaires, le PSG voit les informations négatives pleuvoir en ce mois d’octobre. C’est Le Parisien qui effectue des révélations sur la santé financière du club parisien. Et si l’Emir du Qatar se dit qu’il entend beaucoup parler de son club en mal ces derniers semaines, il constate que sur le plan économique, la gestion est très loin d’être positive. Pour la troisième année consécutive, le PSG va présenter un bilan avec des pertes de plusieurs dizaines de millions d’euros. Un nouveau record du genre est en marche. Car après les années Covid qui avaient créé un trou colossal, les choses ne s’arrangent pas. En 2019-2020, le PSG avait perdu 124 millions d’euros, puis 224 ME la saison suivante. Pour l’exercice 2021-2022, les comptes sont désormais bouclé et Le Parisien dévoile que le déficit est au minimum de 300 ME et approche même selon certaines sources des 350 millions d’euros.

Si le manque à gagner sur certains contrats en raison du Covid peut expliquer quelques pertes financières, c’est principalement la colossale masse salariale du PSG, avec les charges, qui déséquilibre les comptes. La théorie qui veut que les signatures de Lionel Messi et Neymar se remboursent avec le marketing et les ventes de maillot laisse visiblement à désirer, même si ce ne sont souvent pas les plus grandes stars qui provoquent les plus grosses pertes. En effet, de nombreux joueurs se sont assis sur un confortable contrat sans jouer la moindre minute, et le PSG a parfois ressemblé à un loft géant avec des joueurs hors du groupe mais toujours payés plusieurs millions d’euros par an. Le coup de balai effectué cet été va dans ce sens, mais les départs réels sous forme de transfert ou de fin de contrat ne sont pas si nombreux, et Paris continue de payer de nombreux salaires d’exilés comme Paredes, Icardi, Herrera ou Diallo.

Mbappé pèse sur les comptes du PSG

Les rares économies effectuées dans ce domaine ont été compensées par l’énorme contrat fourni à Kylian Mbappé, qui a vu son salaire faire un bond pour devenir le plus copieux du PSG. De quoi laisser craindre une saison 2022-2023 dans le rouge une nouvelle fois. En attendant, l’UEFA continue également de surveiller les comptes du PSG, et malgré les efforts, une amélioration financière n’est pas garantie. Si cela ne devait pas être le cas, l’amende salée est déjà prévue, puisque Paris a écopé d’une sanction à hauteur de 65 ME, dont 55 ME en sursis. Seule esquive possible pour Paris, parvenir à rehausser une nouvelle fois le budget pour le faire attendre les 800 millions d’euros. Cela permettrait de réduire les pertes, même si cela ne se fait pas d’un coup de baguette magique non plus.