Le PSG fait la chasse aux millions en Espagne

Loin du Paris Saint-Germain depuis qu’il a été transféré au Betis Séville en août 2018, Giovanni Lo Celso fait pourtant toujours l’actualité du club de la capitale française…

Même si le PSG n’est pas en manque d’argent, sachant que QSI est un puits sans fond, Paris ne crache jamais sur les millions d’euros, surtout quand ceux-ci permettent d’éviter les ennuis avec le fair-play financier de l’UEFA. Et sachant que le PSG n’a vendu que pour 11 ME lors du dernier mercato estival, Leonardo racle un peu les fonds de tiroirs pour équilibrer les comptes après les arrivées de Lionel Messi, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou Nuno Mendes. Pour cela, le directeur sportif a notamment le regard tourné vers Séville. Depuis plusieurs mois, le PSG est effectivement en conflit avec le Betis à propos d’un deal avec Giovanni Lo Celso. D’ailleurs, selon les informations du journal espagnol AS, les deux clubs vont se retrouver devant Tribunal Arbitral du Sport mercredi prochain. Vu que dans cette affaire qui s’est étirée, le PSG réclame quand même six millions d’euros.

Le PSG et le Betis devant le TAS mercredi prochain

Pour comprendre la genèse de cet affrontement judiciaire, il faut repartir au début de l’histoire. Acheté à Rosario en 2016, le milieu de terrain avait quitté le PSG en 2018. D’abord dans le cadre d’un prêt payant puis sous la forme d’un transfert de 22 millions d’euros, auquel un bonus de 20 % sur une éventuelle revente avait été ajouté. Un an après son arrivée en Liga, l'international argentin avait ensuite été transféré à Tottenham. Avec un prêt payant de 16 ME, assorti d’une option d'achat obligatoire de 32 ME. Un deal qui n’a pas plu au PSG, puisqu’au lieu de toucher 20 % du transfert final, Paris demande un bonus sur la base de la totalité de la somme du transfert, à savoir 48 ME. Si le Betis conteste forcément cela, le PSG pourrait bien avoir gain de cause, enfin si la justice donne raison au club français.