Le PSG et le Qatar l'écoeurent, ils ont acheté la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Christophe Dugarry a dénoncé la Qatarisation du football français. Le champion du monde 98 évoque notamment les salaires dissimulés dans des contrats de sponsoring et la présence de Nasser Al-Khelaïfi dans les instances dirigeantes.

Le football français est-il trop axé autour du Qatar, comme le pense John Textor ? L’homme d’affaires américain, propriétaire de l’Olympique Lyonnais, estime que le Paris Saint-Germain jouit d’une puissance totalement déloyale vis-à-vis de la concurrence dans le championnat de France. Nasser al-Khelaïfi est d’ailleurs régulièrement critiqué par celui qui est au coeur d'autres polémiques avec la multipropriété. Pour Christophe Dugarry, le Qatar est en effet beaucoup trop présent au sein du football français. Le champion du monde 98 vise les différents postes qu’occupe le président parisien au sein du football français (LFP) et européen (ECA), ainsi que les salaires déguisés en contrat de sponsoring accordés, par exemple, à Lionel Messi et à Neymar lorsqu'ils évoluaient encore au PSG, selon l'ancien bordelais.

Dugarry se lâche contre le PSG

« Je veux bien que le championnat soit déloyal parce qu’il y a un état derrière un club, et un des états les plus riches au monde. Moi aussi ça me dérange, ça me pose un problème. Le problème, c’est que ce n’est pas seulement Qatar Airways. C’est toute une ribambelle de sponsors qui partent du Qatar. Puis c’est pire que ça parce qu’il y a même des contrats. Neymar et Messi par exemple, ils avaient des contrats commerciaux avec le Qatar où ils touchaient de l’oseille. Donc c’est aussi un salaire dissimulé. Tout est comme ça. Le fair-play financier est beaucoup moins important. Puis Nasser est dans les instances donc forcément, il manipule les choses à sa convenance. Il n’y a pas de problème. C’est pour ça que Textor dans ce qu’il dit, il n’a pas totalement tort. Après, il n’a pas non plus les cuisses propres puisqu’il fait la même chose », a lâché Christophe Dugarry dans l’émission « Rothen s’enflamme » diffusée sur les ondes de RMC.

Des propos qui font suite à la prolongation du partenariat du Paris Saint-Germain avec Qatar Airways jusqu’en 2028. En novembre 2024, le club parisien avait également prolongé son partenariat avec Aspetar, une clinique du sport qatarie.