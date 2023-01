Le PSG et le Parc, un proche de Macron intervient

Le PSG et la Mairie de Paris sont en plein conflit concernant le Parc des Princes. Alors que le club de la capitale souhaite acquérir le stade, la ville refuse catégoriquement.

Le PSG va-t-il prochainement dire adieu au Parc des Princes ? C'est en tout cas la crainte de nombreux fans du club de la capitale. Car la mairie de Paris refuse de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain et l'a une nouvelle fois rappelé ces dernières heures via sa maire, Anne Hidalgo. Dans la foulée, le PSG a répondu via un communiqué, indiquant ne pas avoir d'autre choix que de chercher une porte de sortie. S'il est encore difficile de savoir si les champions de France iront au bout de leur démarche, le conflit qui existe entre le PSG et la Mairie de Paris en désole pas mal parmi les fans et les observateurs. C'est notamment le cas de Karl Olive, maire de Poissy, qui accueillera d'ailleurs le nouveau centre d'entrainement du club de la capitale à partir de la saison prochaine.

PSG are disappointed by Paris Mayor Anne Hidalgo's comments. She told Le Parisien the Parc des Princes "is not for sale". PSG would like to stay at their current home. But they'll only renovate the stadium if they can buy it first. Club are also exploring two alternative sites. pic.twitter.com/u9Or4VJLZk